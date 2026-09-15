Uklon вийшов на ринок чотирьох нових міст України: де можна замовити авто

З 15 вересня сервіс замовлення авто Uklon став доступний у Дрогобичі, Мукачеві, Олександрії та Умані.

Як пише Dilo, про це йдеться в пресрелізі компанії.

Uklon розширює присутність в Україні

Це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення, коли компанія одночасно запускає сервіс у кількох нових містах.

Таким чином, Uklon тепер представлений у 31 місті України, а також на території туристичного комплексу "Буковель".

За словами Chief Ride-hailing Officer Uklon Олени Орлової, компанія продовжує розширювати географію роботи на тлі змін у розподілі економічної та демографічної активності в Україні.

"Разом із людьми в менші міста заходу й центру країни перемістилася частина бізнесів, робочих місць, щоденних і туристичних маршрутів. Попит на поїздки там стабільно зростає", - зазначила вона.

У компанії пояснюють, що рішення про запуск у новому місті ухвалюють тоді, коли там формується достатня кількість потенційних користувачів і водіїв-партнерів для забезпечення стабільної роботи сервісу.

У Дрогобичі, Олександрії та Умані користувачам доступні сім класів авто: "Швидкий пошук", "Базовий", "Стандарт", "Комфорт", "Універсал", "Мікроавтобус" і "Драйвер". У Мукачеві додатково працює клас "Бізнес".

Водночас у всіх чотирьох містах доступний сервіс доставки Uklon Delivery.

Замовити поїздку можна через застосунок Uklon. Користувачеві потрібно вказати місце посадки та призначення, обрати спосіб оплати й підтвердити замовлення. Водії можуть самостійно приєднатися до платформи через застосунок Uklon Driver.

У нових містах діють ті самі стандарти, що й в інших регіонах присутності компанії: пасажир бачить вартість поїздки до підтвердження замовлення, а водії проходять перевірку за єдиними правилами.

Нагадаємо, виторг Uklon у першому кварталі сягнув $32,9 млн, а загальна кількість поїздок перевищила 43,7 млн. Компанія радикально змінила структуру управління та запустила сервіс Travel для бронювання автобусних квитків, наростивши кількість доставок до 1,5 млн за три місяці.

Uklon з квітня 2025 року належить "Київстару".