АЗС Київщини отримають доступ до системи відстеження загроз: як це захистить заправки

АЗС Київської області підключать до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують Силами оборони. Це дозволить підвищити безпеку на об'єктах критичної інфраструктури під час ворожих атак.

Як пише Dilo, про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що доступ до системи надасть змогу відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу відстежувати інформацію про рух ворожих повітряних цілей.

Завдяки цьому заправки зможуть оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи під час загрози, не орієнтуючись виключно на загальні сигнали повітряної тривоги.

Це допоможе завчасно реагувати на небезпеку, щоб убезпечити персонал та відвідувачів.

У КОВА наголошують, що через регулярні атаки ворога на паливну інфраструктуру бізнес має отримувати максимум цифрових інструментів для раннього виявлення загроз.

Водіїв також закликають відповідально ставитися до сигналів тривоги та дотримуватися інструкцій працівників АЗС.

Раніше повідомлялося, що в Україні тестують програмне рішення, яке має автоматично попереджати автозаправні комплекси про наближення ворожих дронів. До посилення захисту АЗК переходять на тлі зростання кількості атак на заправки у столиці та на міжнародних трасах.

Удари РФ по АЗС

Російські війська регулярно завдають цілеспрямованих ударів по об’єктах паливної інфраструктури та автозаправних станціях (АЗС) в Україні. 15 вересня вранці російська війська знову завдали удару дронами по двум АЗК мережі “Укрнафта” на правому та лівому березі Києва.

11 вересня російські війська вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві — у Дніпровському й Оболонському районах. В одну з них влучили двічі.

Від ранкової атаки на АЗС Києва відомо про двох загиблих . Всього постраждали від ранкової атаки на столицю 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували.

10 вересня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по автозаправному комплексу "Укрнафта" в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ "Республіка". Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

Протягом 5 та 6 вересня російська армія здійснила чотири нові атаки на цивільну інфраструктуру мережі "Укрнафта" у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, спричинивши пожежі й пошкодження обладнання.

2 вересня російські війська завдали удару безпілотником по автозаправному комплексу мережі "Укрнафта" в Одеській області. Об'єкт зазнав критичних руйнувань, проте серед працівників та відвідувачів жертв немає.