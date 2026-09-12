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Заправки автоматично попереджатимуть про наближення дронів: систему вже тестують

Заправки автоматично попереджатимуть про наближення дронів
Заправки автоматично попереджатимуть про наближення дронів

В Україні тестують програмне рішення, яке має автоматично попереджати автозаправні комплекси про наближення ворожих дронів. До посилення захисту АЗК переходять на тлі зростання кількості атак на заправки у столиці та на міжнародних трасах.

Про це інформує Dilo з посиланням на прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

За його словами, система має показувати напрямок руху безпілотників і оперативно передавати на АЗК попередження про загрозу. Після тестування на автозаправних комплексах таке рішення планують поширювати й на інші види бізнесу.

Під час наради з операторами паливного ринку також обговорили облаштування укриттів для працівників і клієнтів та встановлення додаткових захисних споруд для наземної інфраструктури АЗК.

Окремо сторони проаналізували запаси нафтопродуктів, логістику та ситуацію з цінами. За словами Корецького, через події на Близькому Сході та порушення ланцюгів постачання світові котирування нафти зростають, що вже позначається на рішеннях учасників українського ринку.

Для підтримки постачання пального влада також опрацьовує заходи у залізничній логістиці та можливість спрощення митних процедур для бензовозів за підходом, який застосовували у 2022 році. Конкретних строків запровадження цих рішень наразі не названо.

У нараді брали участь представники Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС, МВС та оператори паливного ринку.

Нагадаємо, 11 вересня російські війська вдарили по двох АЗС у Дніпровському та Оболонському районах Києва, причому одну із заправок атакували повторно. Перед цим, 10 вересня, реактивний дрон влучив в АЗК "Укрнафти" у столиці.

Автор:
Тетяна Гойденко

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