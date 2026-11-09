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Будівництво в Україні за рік подорожчало на 27%

Будівництво
Будівництво в Україні за рік подорожчало на 27% / Unsplash

Ціни у будівництві в Україні у вересні 2026 року зросли на 27,1% порівняно з вереснем минулого року. За місяць — порівняно із серпнем — подорожчання становило 1,5%.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Найбільше у вересні порівняно із серпнем зросли ціни на будівництво транспортної інфраструктури — на 2,4%.

Будівництво житлових будинків за місяць подорожчало на 1,7%, нежитлових будівель — на 1,6%.

Фото 2 — Будівництво в Україні за рік подорожчало на 27%

За даними Держстату, темпи зростання цін у будівництві суттєво прискорилися навесні 2026 року. У березні місячне подорожчання сягало 9,4%, після чого темпи сповільнилися, однак річний показник продовжив зростати.

Так, у березні ціни були на 16,4% вищими, ніж роком раніше, у квітні — на 19,9%, у травні — на 21,8%, у червні — на 23,1%, у липні — на 23,7%, у серпні — на 25,4%. У вересні річне зростання прискорилося до 27,1%.

Нагадаємо, у серпні ціни у будівництві були на 25,4% вищими, ніж роком раніше. Водночас забудовники повідомляють про зростання вартості матеріалів, пального, перевезень та оплати праці.

Автор:
Тетяна Гойденко

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