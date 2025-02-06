"Нібулон" встановив 106 сонячних електростанцій на одній із філій (ФОТО)

Агрохолдинг "Нібулон" почав встановлювати сонячні електростанції на підприємствах, що дозволить генерувати електроенергію безпосередньо на виробничих об'єктах. Пілотний проєкт уже запущено на Перевантажувальному терміналі в Миколаєві. На сьогоднішній день встановлено 106 сонячних панелей, загальна потужність яких складає 60,95 кВт.

Про це повідомила пресслужба агрохолдингу.

Зазначається, що у перспективі компанія планує розширити сонячну електростанцію, додавши до неї ще 573 панелі. Це збільшить її потужність на 349,6 кВт.

У "Нібулон" порахували, що річна економія електроенергії завдяки сонячним панелям становитиме 61,3 МВт/год, що дозволить суттєво знизити витрати на енергоспоживання. Найефективніше СЕС працюватимуть навесні, влітку та на початку осені, коли сонячна активність є найвищою.

Фото: Нібулон / Facebook

"Встановлення сонячних електростанцій не лише допоможе економити, а й підвищить енергетичну безпеку підприємства. Інтеграція акумуляторних батарей дозволить зберігати вироблену енергію, що стане особливо корисним під час аварійних чи планових відключень електропостачання", - впевнені в компанії.

Фото: Нібулон / Facebook

Там додали, що у результаті реалізації цього проєкту вже вдалося зменшити викиди CO₂ на 1,75 тонни. Крім того, економія електроенергії, отримана завдяки СЕС, еквівалентна висадженню 120 дерев, що також сприяє поліпшенню екологічної ситуації.

У "Нібулоні" повідомили, що не обмежуються лише Миколаєвом і планують встановити сонячні електростанції на інших філіях. Наразі проводяться інженерні та економічні дослідження для вибору локацій із високим рівнем енергоспоживання та достатньою площею для встановлення панелей.

Додамо, що нещодавно агрохолдинг "Нібулон" провів модернізаційні заходи на двох своїх комплексах у Миколаївській області. Зокрема, на агрокомбінаті "Врадіївський" зведено другу лінію для перевантаження, що дозволило вдвічі збільшити потужності та змінити схему з приймання та відвантаження. А на філії "Колосівський елеватор" компанія підвищила продуктивність процесу відвантаження зерна на автотранспорт за рахунок двох побудованих бункерів місткістю по 40 тонн кожен.

Також "Нібулон" побудував на Миколаївському перевантажувальному зерновому терміналі галерею для прийому вантажів з водного транспорту.

Про "Нібулон"

"Нібулон" – один із лідерів зернового експорту та агровиробництва України із земельним банком понад 76 тис. га. Починаючи з 1991 року компанія інвестувала $ 2,3 млрд у створення екосистеми сталої продовольчої безпеки. Вона включає відносини більш ніж з 4500 українськими агровиробниками, які разом із "Нібулоном" постачають якісну сільськогосподарську продукцію до 76 країн світу. Ця екосистема спирається на цифрову та логістичну інфраструктуру, яка включає мережу з 27 елеваторних комплексів, авто та залізничний парк, а також 83 одиниці власного флоту.

До війни "Нібулон" мав 27 перевантажувальних терміналів, потужності для зберігання 2,25 мільйона тонн агропродукції. Компанія обробляла 82 тисячі гектарів землі у 12 областях і експортувала сільськогосподарську продукцію у понад 70 країн. У 2021 році було досягнуто рекордного експорту – 5,64 мільйона тонн продукції.

Втрати компанії через війну перевищили 416 мільйонів доларів. Наразі "Нібулон" працює лише на 32% своїх потужностей, створив спеціальний підрозділ для розмінування сільгоспземель і переніс центральний офіс із Миколаєва до Києва.