"Нібулон" завершує реструктуризацію боргів, але стикається з опором окремих банків

Одна з найбільших українських аграрних компаній "Нібулон" вже два з половиною роки проводить реструктуризацію кредитного портфеля, проте окремі банки займають жорстку позицію щодо цього процесу.

Про це в інтерв'ю NV повідомив власник компанії Андрій Вадатурський.

За його словами, реструктуризація передбачає зміну умов кредитних договорів, зокрема термінів погашення та відсоткових ставок. Це необхідно через зміну бізнес-моделі компанії внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Вадатурський зазначив, що збитки компанії перевищують 500 мільйонів доларів, і ігнорувати ці реалії неможливо.

Він підкреслив, що державні банки погодилися на нові умови, тоді як деякі комерційні установи проявили жорстку позицію. Зокрема, банк МТБ здійснював арешти рахунків компанії, що викликало нерозуміння у керівництва "Нібулона". Також серед банків були ті, хто намагався вплинути на управління компанією, пропонуючи власних керівників.

"Інші банки, наприклад, два банки, які взагалі дуже агресивно поводилися. МТБ заарештовував рахунки. Я запитую сам себе: в Одесі немає війни? Чому ж вони так вчинили? Ми свої висновки зробили. І забігаючи наперед, скажу, що ми переформатуємо взагалі кредитний портфель", - розповідає він.

Попри труднощі, на сьогодні з усіма українськими банками угоди про реструктуризацію вже підписані. Також триває робота з міжнародними фінансовими установами, і, як очікується, відповідні документи можуть бути узгоджені протягом місяця.

Однак, за його словами, все ще залишається один банк, який не ухвалив остаточного рішення. Йдеться про FMO (Нідерланди), частково державну, частково комерційну установу.

"Це наполовину державний, наполовину комерційний банк, це FMO (Нідерланди), який просто, скажімо, став у позу, і не зрозуміло, яка в них позиція. Хоча держава підтримує, комерційні банки, які є акціонерами цього банку, підтримують. Я думаю, що там просто спрацював людський фактор, щось особисте", - каже Вадатурський і припускає, що причина затримки може бути пов'язана з людським фактором або особистими мотивами окремих представників банку.

Сума, яка залишається предметом обговорення, становить 20 мільйонів доларів. Власник "Нібулона" наголосив, що компанія втратила значну частину майна, яке слугувало заставою за кредитами, і просить час для відновлення.

"Ми не можемо надрукувати гроші, ми маємо їх заробити, нам потрібно багато чого зробити, поміняти бізнес-модель, тому що у нас зовсім інша має бути компанія, щоб заробляти. І ми відпрацюємо ці кошти, які в нас вкрали. Вкрали зерно, розбили флот. 68% компанії не працює", - зауважив він.

За останні два з половиною роки підприємство виплатило банкам 113 мільйонів доларів лише у вигляді відсотків, заробивши ці кошти під час війни. Проте деякі банки вимагають не лише виплати відсотків, а й повернення основної суми боргу, незважаючи на втрати компанії.

Повторної реструктуризації не буде

Вадатурський зазначив, що повторної реструктуризації боргів не буде, і компанія зробить усе можливе для погашення заборгованості.

"Але якщо говорити про майбутнє, то ми вдруге реструктуризацію робити не будемо. Мені однієї достатньо. Пройти приниження", - каже Вадатурський.

Він додав, що в майбутньому "Нібулон" планує залишити в своєму портфелі лише ті банки, які продемонстрували партнерську підтримку у найскладніший період історії компанії.

Повідомляється, що до війни "Нібулон" мав 27 перевантажувальних терміналів, потужності для зберігання 2,25 мільйона тонн агропродукції, а також флот із 83 суден. Компанія обробляла 82 тисячі гектарів землі у 12 областях і експортувала сільськогосподарську продукцію у понад 70 країн. У 2021 році було досягнуто рекордного експорту – 5,64 мільйона тонн продукції.

Втрати компанії через війну перевищили 416 мільйонів доларів. Наразі "Нібулон" працює лише на 32% своїх потужностей, створив спеціальний підрозділ для розмінування сільгоспземель і переніс центральний офіс із Миколаєва до Києва.

Додамо, у вересні минулого року Сенс Банк та "Нібулон" дійшли згоди щодо реструктуризації кредитного портфеля аграрного гіганта на суму 27,6 мільйона доларів, або понад 1,14 мільярда гривень. Окрім цього, Ощадбанк та "Нібулон" уклали угоду про нові кредити для поповнення обігових коштів, що дозволить банку рефінансувати інвестиції компанії на суму 20,3 млн доларів.