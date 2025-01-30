"Нибулон" завершает реструктуризацию долгов, но сталкивается с сопротивлением отдельных банков

Одна из крупнейших украинских аграрных компаний "Нибулон" уже два с половиной года проводит реструктуризацию кредитного портфеля, однако отдельные банки занимают жесткую позицию по этому процессу.

Об этом в интервью NV сообщил владелец компании Андрей Вадатурский.

По его словам, реструктуризация предполагает изменение условий кредитных договоров, в частности, сроков погашения и процентных ставок. Это необходимо из-за смены бизнес-модели компании в результате полномасштабного вторжения РФ. Вадатурский отметил, что ущерб компании превышает 500 миллионов долларов, и игнорировать эти реалии невозможно.

Он подчеркнул, что государственные банки согласились на новые условия, в то время как некоторые коммерческие учреждения проявили жесткую позицию. В частности, банк МТБ производил аресты счетов компании, что вызвало непонимание у руководства "Нибулона". Также среди банков были те, кто пытался повлиять на управление компанией, предлагая своих руководителей.

"Другие банки, например, два банка, которые вообще очень агрессивно вели себя. МТБ арестовывал счета. Я спрашиваю сам себя: в Одессе нет войны? Почему же они так поступили? Мы свои выводы сделали. И забегая вперед, скажу, что мы переформатируем вообще кредитный портфель", – рассказывает он.

Несмотря на трудности, сегодня со всеми украинскими банками соглашения о реструктуризации уже подписаны. Также идет работа с международными финансовыми учреждениями, и, как ожидается, соответствующие документы могут быть согласованы в течение месяца.

Однако, по его словам, все еще остается один банк, не принявший окончательного решения. Речь идет о FMO (Нидерланды), частично государственном, частично коммерческом учреждении.

"Это наполовину государственный, наполовину коммерческий банк, это FMO ( Нидерланды), который просто, скажем, встал в позу, и непонятно, какая у них позиция. Хотя государство поддерживает, коммерческие банки, являющиеся акционерами этого банка, поддерживают. Я думаю, что там просто сработал человеческий фактор, что-то личное", – говорит Вадатурский и предполагает, что причина задержки может быть связана с человеческим фактором или личными мотивами отдельных представителей банка.

Сумма, остающаяся предметом обсуждения, составляет 20 миллионов долларов. Владелец "Нибулона" подчеркнул, что компания потеряла значительную часть имущества, которое служило залогом по кредитам, и требует времени для восстановления.

"Мы не можем напечатать деньги, мы должны их заработать, нам нужно многое сделать, поменять бизнес-модель, потому что у нас совсем другая должна быть компания, чтобы зарабатывать. И мы отработаем эти средства, которые у нас украли. разбили флот.

За последние два с половиной года предприятие выплатило банкам 113 миллионов долларов только в виде процентов, заработав эти средства во время войны. Однако некоторые банки требуют не только выплаты процентов, но и возврата основной суммы долга, несмотря на потери компании.

Повторной реструктуризации не будет

Вадатурский отметил, что повторной реструктуризации долгов не будет и компания сделает все возможное для погашения задолженности.

"Но если говорить о будущем, то мы во второй раз реструктуризацию делать не будем. Мне одной достаточно. Пройти унижение", – говорит Вадатурский.

Он добавил, что в будущем "Нибулон" планирует оставить в своем портфеле только те банки, которые продемонстрировали партнерскую поддержку в самый сложный период истории компании.

Сообщается, что до войны у "Нибулона" было 27 перегрузочных терминалов, мощности для хранения 2,25 миллиона тонн агропродукции, а также флот из 83 судов. Компания обрабатывала 82 тысячи гектаров земли в 12 областях и экспортировала сельскохозяйственную продукцию более чем в 70 стран. В 2021 году был достигнут рекордный экспорт – 5,64 миллиона тонн продукции.

Потери компании из-за войны превысили 416 миллионов долларов. Сейчас "Нибулон" работает всего на 32% своих мощностей, создал специальное подразделение для разминирования сельхозземель и перенес центральный офис из Николаева в Киев.

Добавим, в сентябре прошлого года Сенс Банк и "Нибулон" пришли к согласию по реструктуризации кредитного портфеля аграрного гиганта на сумму 27,6 миллиона долларов, или более 1,14 миллиарда гривен. Кроме того, Ощадбанк и "Нибулон" заключили соглашение о новых кредитах для пополнения оборотных средств, что позволит банку рефинансировать инвестиции компании на сумму 20,3 млн долларов.