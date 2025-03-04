Роботи з України починають працювати в NASA: тестова партія вирушила до США

Резидент Дія.City, компанія DroneUA, розпочала постачання роботів для NASA. Перша тестова партія вже направлена до штату Вірджинія (США), де її будуть випробовувати та визначати найефективніше застосування технологій.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Про співпрацю з NASA

Важливою подією стало те, що саме NASA ініціювало співпрацю з українською компанією DroneUA, зазначив Федоров.

Розробники сподіваються на встановлення довгострокового партнерства з американським агентством в майбутньому. Війна стала потужним каталізатором для розвитку ринку оборонних технологій, і українські інновації розвиваються з неймовірною швидкістю.

Однією з ключових цілей є постачання техніки на міжнародні ринки, що може принести мільярдні надходження в український бюджет. DroneUA є чудовим прикладом того, як ця стратегія може бути реалізована, підсумував він.

Що відомо про DroneUA

DroneUA – це міжнародний системний інтегратор безпілотних рішень.На ринку України та Східної Європи група компаній DroneUA є найбільшим імпортером та дистриб’ютором провідних виробників дронів у світі та представляє технологічні рішення від брендів XAG, EcoFlow, Pix4D, Parrot, Chasing, DroneDeploy, AgroCares та інші.

У структурі групи компаній функціонують власні інженерні, виробничі та сервісні підрозділи, відкритий центр обробки даних. Представлені DroneUA технологічні рішення використовуються на більш ніж 4 млн гектарів посівних площ України.

Група компаній продовжує розширювати перелік технологічних брендів, які презентує на ринку України, та веде активну діяльність в сільському господарстві, нафтогазовій промисловості, а також в сферах енергетики, геодезії і топографії.

Про NASA

National Aeronautics and Space Administration (NASA) — Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору — космічне урядове агентство США, яке було засноване 1958 року для досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів.

Штаб-квартира NASA знаходиться у Вашингтоні; основний стартовий майданчик — на мисі Канаверал у Космічному центрі Кеннеді на Флориді.

Нагадаємо, що агрохолдинг "Нібулон" і NASA Harvest, програма космічного агентства NASA, оголосили про стратегічне партнерство для зміцнення продовольчої безпеки.