Виробник боєприпасів для NASAMS планує створити підприємство в Україні

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка виробляє ракети для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, планує відкрити підприємство в Україні.

Про це заявив президент компанії Ейрік Лі, пише Еuractiv.

За його словами, першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет за українською технологією. Йдеться про серійне виробництво сотень одиниць боєприпасів.

"Ми ведемо тісні переговори з промисловістю України щодо створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні за українською технологією. Мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні. Ми плануємо створити спільні підприємства протягом кількох місяців", — зазначив Лі.

Компанія Kongsberg планує створити спільні підприємства протягом кількох місяців. Лі наголосив, що це не лише економічний проєкт, а й важливий крок у розвитку оборонної промисловості України.

"У довгостроковій перспективі Україна може стати частиною глобального ланцюга постачання ракет для систем ППО", — пояснив він.

Попри те, що деякі компанії уникають виходу на український ринок через ризики безпеки, Kongsberg бачить значний потенціал співпраці.

Лі зазначає, що в Україні зараз відбувається багато інновацій, і його компанія хоче бути частиною цього процесу.

Попит на системи ППО зростає

За словами президента Kongsberg, зростання попиту на ракети для NASAMS спостерігалося ще до початку повномасштабної війни. Саме тому компанія розширила виробничі потужності в Норвегії, США та Австралії.

Водночас через загострення ситуації в Європі та Тихоокеанському регіоні інтерес до протиповітряної оборони лише збільшується. Kongsberg продовжує розвивати глобальний ланцюг постачання та укладати довгострокові контракти з виробниками боєприпасів.

"Жодна галузь не хоче торговельних війн. Нашою реакцією на це є зниження ризиків шляхом створення виробничих потужностей у США з місцевими працівниками та ланцюгом поставок у США, що як би вирішить цю проблему", — підсумував Лі.

Також додамо, що ще одна компанія - американська Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру на території України в рамках проєкту, який фінансують "українські долари".