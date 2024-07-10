Союзники оголосили про виділення Україні $1 млрд на ППО

На саміті НАТО у Вашингтоні союзники оголосили про виділення Україні пакету допомоги у розмірі 1 мільярд доларів на підтримку протиповітряної оборони, а також про надання систем Patriot, NASAMS і SAMP-T.

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Про це йдеться на сайті американського уряду.

Так, у спільній заяві країн-союзників зазначається, що США, Німеччина та Румунія передадуть Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони, зокрема батареї Patriot. Нідерланди та інші партнери забезпечать ці батареї необхідними компонентами, а Італія передасть систему SAMP-T.

"Ці стратегічні системи протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів та солдатів, і ми тісно координуємо свої дії з українським урядом, щоб ці системи можна було використати якомога швидше", - заявлено в документі.

Також зазначається, що у найближчі місяці США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем ППО, серед яких NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard. Ці системи ще більше розширять та посилять покриття протиповітряної оборони України.

Декілька країн НАТО, включаючи Канаду, Норвегію, Іспанію та Великобританію, продовжать відігравати невід'ємну роль у наданні цих систем, а багато інших союзників України надаватимуть допомогу у наданні перехоплювачів.

Зі свого боку, Сполучені Штати змінять послідовність запланованих поставок критично важливих перехоплювачів ППО за кордон у координації з партнерами, надавши Україні сотні додаткових перехоплювачів ППО протягом наступного року.

"Наше послання Москві та всьому світу гранично ясно: наша підтримка України сильна і непохитна", - йдеться в спільній заяві союзників.

У своїй заяві країни-союзники також висловили вдячність коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Україні, Ініціативі "Негайні дії щодо протиповітряної оборони", якій партнери пообіцяли надати понад 1 мільярд доларів на протиповітряну оборону України, а також Об’єднаній коаліції можливостей протиповітряної та протиракетної оборони, очолюваній спільно Німеччиною та Францією.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував план щодо створення п’ятирічного фонду військової допомоги Україні на 100 млрд доларів після того, як зіткнувся з відмовою з боку членів альянсу.

Натомість він звернувся до держав-членів із проханням продовжувати надавати військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, що становить близько 40 мільярдів євро на рік. НАТО також визначатиме цілі та розміри пожертвувань кожної країни на основі відсотка від їх валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, опублікує загальні показники в щорічному звіті.

Фото: ua.depositphotos.com