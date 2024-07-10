Союзники объявили о выделении Украине $1 млрд на ПВО

На саммите НАТО в Вашингтоне союзники объявили о выделении Украине пакета помощи в размере 1 миллиарда долларов в поддержку противовоздушной обороны, а также о предоставлении систем Patriot, NASAMS и SAMP-T.

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Об этом говорится на сайте американского правительства.

Так, в совместном заявлении стран-союзников отмечается, что США, Германия и Румыния передадут Украине дополнительные стратегические системы противовоздушной обороны, в частности, батареи Patriot. Нидерланды и другие партнеры снабдят эти батареи необходимыми компонентами, а Италия передаст систему SAMP-T.

"Эти стратегические системы противовоздушной обороны помогут защитить украинские города, мирных жителей и солдат, и мы тесно координируем свои действия с украинским правительством, чтобы эти системы можно использовать как можно скорее", - заявлено в документе.

Также отмечается, что в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем ПВО, включая NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Эти системы еще больше расширят и усилят покрытие противовоздушной обороны Украины.

Несколько стран НАТО, включая Канаду, Норвегию, Испанию и Великобританию, продолжат играть неотъемлемую роль в предоставлении этих систем, а многие другие союзники Украины будут оказывать помощь в оказании перехватчиков.

Со своей стороны Соединенные Штаты изменят последовательность запланированных поставок критически важных перехватчиков ПВО за границу в координации с партнерами, предоставив Украине сотни дополнительных перехватчиков ПВО в течение следующего года.

"Наше послание Москве и всему миру предельно ясно: наша поддержка Украины сильна и непреклонна", - говорится в совместном заявлении союзников.

В своем заявлении страны-союзники также выразили благодарность коалиции из более чем 50 стран, которая продолжает оказывать помощь Украине, Инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне", которой партнеры пообещали предоставить более 1 миллиарда долларов на противовоздушную оборону Украины, а также Объединенной коалиции возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, возглавляемой совместно Германией и Францией.

Напомним, в июне стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил план по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине на 100 млрд долларов после отказа со стороны членов альянса.

Он обратился к государствам-членам с просьбой продолжать оказывать военную помощь Украине на том же уровне, что и в годы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, что составляет около 40 миллиардов евро в год. НАТО также будет определять цели и размеры пожертвований каждой страны на основе процента от их валового внутреннего продукта, а затем, вероятно, опубликует общие показатели в ежегодном отчете.

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