DroneUA вышла на рынок США: $15 млн оборота за 2024 год и планы масштабирования в сегменте агродронов

Украинская компания DroneUA завершила первый год работы на американском рынке с оборотом $15 млн и заявила о планах закрепиться в сегменте аграрной робототехники. Компания уже строит амбициозные планы захватить до 5% американского рынка агродронов.

Об этом соучредитель DroneUA Валерий Яковенко рассказал в интервью для Delo.ua.

Яковенко отметил, что после запуска производства в городе Ньютаун, штат Пенсильвания, DroneUA зарегистрировала в США собственную торговую марку и получила статус федерального подрядчика. Первые дроны компания начала собирать локально, используя украинские компоненты.

"Мы хотим сделать DroneUA брендом оборудования с украинскими корнями", — заявил он. Сейчас предприятие сфокусировано на агротехническом секторе США, где сельскохозяйственные земли занимают около 150 млн. га. Рынок агродронов в США, по оценке компании, может потребовать до 150 тыс. дронов в год.

Планы DroneUA по расширению присутствия на рынке США

DroneUA планирует занять 4–5% этого рынка — это несколько тысяч единиц техники ежегодно. Дроны для США компания собирается производить непосредственно на месте, что позволяет обойти ограничения на импорт отдельных компонентов под экспортным контролем.

DroneUA является одним из лидеров рынка аграрной робототехники в Украине. В 2024 году компания отчиталась о совокупном обороте в $135 млн, в который также вошли первые $15 млн доходов от американского подразделения. В Украине DroneUA до войны контролировал 52% рынка агродронов.

Кроме развития собственного присутствия в США компания объявила о готовности помогать другим украинским технологическим компаниям выходить на американский рынок.

Справка

DroneUA – международная группа компаний, специализирующаяся на беспилотных технологиях, робототехнике и энергетических решениях. Основанная в 2014 году Валерием Яковенко и Февзи Аметовым, компания начала свою деятельность по предоставлению услуг фотографирования территорий с помощью дронов. В настоящее время компания является резидентом "Действия City".

За 2024 год совокупный доход DroneUA составил $135 млн. В частности, входящая в группу компания Robotics Distribution заработала более 3 млрд грн, или около $72 млн, доход FarmFleet за прошлый год составил 3,6 млн грн, DJI Fly — 6,1 млн грн.

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