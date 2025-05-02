DroneUA вийшла на ринок США: $15 млн обороту за 2024 рік і плани масштабування в сегменті агродронів

Українська компанія DroneUA завершила перший рік роботи на американському ринку з оборотом у $15 млн і заявила про плани закріпитися у сегменті аграрної робототехніки. Компанія вже будує амбітні плани захопити до 5% американського ринку агродронів.

Про це співзасновник DroneUA Валерій Яковенко розповів в інтерв’ю для Delo.ua.

Яковенко зазначив, що після запуску виробництва в місті Ньютаун, штат Пенсильванія, DroneUA зареєструвала в США власну торгову марку й отримала статус федерального підрядника. Перші дрони компанія почала збирати локально, використовуючи українські компоненти.

"Ми хочемо зробити DroneUA брендом обладнання з українським корінням", — заявив він. Зараз підприємство сфокусоване на агротехнічному секторі США, де сільськогосподарські землі займають близько 150 млн гектарів. Ринок агродронів у США, за оцінкою компанії, може потребувати до 150 тис. дронів на рік.

Плани DroneUA щодо розширення присутності на ринку США

DroneUA планує зайняти 4–5% цього ринку — це кілька тисяч одиниць техніки щорічно. Дрони для США компанія збирається виготовляти безпосередньо на місці, що дає змогу обійти обмеження на імпорт окремих компонентів під експортним контролем.

DroneUA є одним з лідерів ринку аграрної робототехніки в Україні. У 2024 році компанія відзвітувала про сукупний оборот у $135 млн, до якого також увійшли перші $15 млн доходів від американського підрозділу. В Україні DroneUA до війни контролював 52% ринку агродронів.

Окрім розвитку власної присутності в США, компанія оголосила про готовність допомагати іншим українським технологічним компаніям виходити на американський ринок.

Довідка

DroneUA — міжнародна група компаній, що спеціалізується на безпілотних технологіях, робототехніці та енергетичних рішеннях. Заснована у 2014 році Валерієм Яковенком і Февзі Аметовим, компанія розпочала свою діяльність з надання послуг фотографування територій за допомогою дронів. Наразі компанія є резидентом "Дія City".

За 2024 рік сукупний дохід DroneUA склав $135 млн. Зокрема, компанія Robotics Distribution, яка входить до групи, заробила понад 3 млрд грн, або близько $72 млн, дохід FarmFleet за минулий рік склав 3,6 млн грн, DJI Fly — 6,1 млн грн.

Читайте в повному тексті інтерв’ю для Delo.ua, як DroneUA відкрила перший офіційний у світі магазин EcoFlow і за два роки збільшила продажі зарядних станцій у 8 разів.