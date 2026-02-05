"Світло може не з’явитись взагалі": "Укренерго" відреагувало на інформацію про посилення відключень електроенергії

НЕК "Укренерго" спростовує поширену в телеграм-каналх інформацію про посилення відключень електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

"Сьогодні багато телеграм-каналів поширили недостовірну інформацію про посилення відключень електроенергії, із зазначенням що "світло може не з’явитись взагалі". При цьому – видавали це за цитату заяви НЕК "Укренерго". Офіційно повідомляємо: поширена інформація не має нічого спільного із дійсністю", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадують, що внаслідок масованих російських атак на об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії – ситуація в енергосистемі України зараз дійсно залишається складною.

"Однак, вона цілком контрольована. Наразі, через зумовлений наслідками атак дефіцит потужності, в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень – за винятком окремих областей, де вимушено застосовуються аварійні відключення", - підкреслюють енергетики.

У компанії зауважують, що такою ж була ситуація і попередньої доби, але про якесь суттєве посилення обмежень або те, що "світло може не повернутись" – не йдеться взагалі.

В "Укренерго" закликають не провокувати штучно паніку в суспільстві. та довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, існує ризик, що графіки погодинних відключень електроенергії погіршуватимуться Це пов'язано з останнім ударом РФ і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі залишається значним.Росіяни готуються до нових атак по енергетиці, і вони можуть статися в найближчий тиждень.

Чи є шанси повернутися до життя без графіків

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.