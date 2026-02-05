В окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії: знеструмлені споживачі чотирьох областей

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 5 лютого знеструмлені споживачі у Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях. В окремих регіонах України діють аварійні відключення електроенергії.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Графіки відключень

Заступник міністра нагадав, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Крім того, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

За даними Міненерго, також через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 34 населені пункти у Київській, Одеській та Тернопільській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, існує ризик, що графіки погодинних відключень електроенергії погіршуватимуться Це пов'язано з останнім ударом РФ і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі залишається значним.Росіяни готуються до нових атак по енергетиці, і вони можуть статися в найближчий тиждень.

Чи є шанси повернутися до життя без графіків

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.