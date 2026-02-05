Запланована подія 2

В отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии: обесточены потребители четырех областей

В отдельных регионах Украины действуют аварийные отключения электроэнергии / Shutterstock

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро 5 февраля обесточены потребители в Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. В отдельных регионах Украины действуют аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Принимаются все возможные меры по обеспечению стабильной работы энергосистемы.

Графики отключений

Замминистра напомнил, что по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Кроме того, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

По данным Минэнерго, также из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 34 населенных пунктов в Киевской, Одесской и Тернопольской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Как сообщил министр энергетики Денис Шмигаль, существует риск, что графики почасовых отключений электроэнергии будут ухудшаться. Это связано с последним ударом РФ и тем, что дефицит генерации в энергосистеме остается значительным. Россияне готовятся к новым атакам по энергетике, и они могут произойти в ближайшую неделю.

Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.

Автор:
Светлана Манько