Графики почасовых отключений электроэнергии будут ухудшаться: россияне готовятся к новым атакам по энергетике – Шмыгаль

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль / Офис президента

Это связано с последним ударом РФ и тем, что дефицит генерации в энергосистеме остается значительным. Россияне готовятся к новым атакам по энергетике, и они могут произойти в ближайшую неделю.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания штаба по ликвидации последствий российских обстрелов.

По его словам, ситуация в энергетике остается "очень сложной".

Дефицит генерации остается значительным

"К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю", - отметил Шмыгаль.

В то же время, он отметил, что восстановительные работы продолжаются во всех регионах. В Киеве работают более 230 бригад. Также уже присоединили 40 ремонтных бригад "Нефтегаза".

"Но местные власти должны дать людям четкое понимание, где в какие сроки будет восстановлено теплоснабжение. В домах, где возобновление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки", - подчеркнул министр.

Он добавил, что усиливается работа со всеми партнерами по получению энергетического оборудования.

"Уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина прошла эту зиму", - подытожил Шмыгаль.

Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.

Автор:
Светлана Манько