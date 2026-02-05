Графіки погодинних відключень електроенергії погіршуватимуться: росіяни готуються до нових атак по енергетиці – Шмигаль

Існує ризик, що графіки погодинних відключень електроенергії погіршуватимуться Це пов'язано з останнім ударом РФ і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі залишається значним.Росіяни готуються до нових атак по енергетиці, і вони можуть статися в найближчий тиждень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів.

За його словами, ситуація в енергетиці залишається "дуже складною".

Дефіцит генерації залишається значним

"На жаль, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень", — зазначив Шмигаль.

Водночас він зазначив, що відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах. У Києві працюють більш ніж 230 бригад. Також вже долучили 40 ремонтних бригад "Нафтогазу".

"Але місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, де в які терміни буде відновлено теплопостачання. У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу", - підкреслив міністр.

Він додав, що посилюється робота з усіма партнерами щодо отримання енергетичного обладнання.

"Вже більше 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму", - підсумував Шмигаль.

Чи є шанси повернутися до життя без графіків

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.