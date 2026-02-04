Київ отримав від Франції 30 потужних генераторів (ФОТО)

Київ отримав гуманітарну допомогу від Франції — 30 генераторів загальною потужності 3,4 МВт. Обладнання допоможе місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери та житлових будинків. Весь вантаж уже передано для потреб КП "Київтеплоенерго".

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Транспортування допомоги стало можливим завдяки Європейському механізму цивільного захисту. Хоча допомогу надав кризовий центр Міністерства закордонних справ Франції, Європейський Союз покрив значну частину витрат на логістику, продемонструвавши єдність та злагодженість.

Хто ще допомагає Києву?

Столиця постійно отримує допомогу від партнерів. 3 лютого Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави. Загалом місто отримало від столиці Польщі 90 генераторів. Обладнання вже розмістили в районах міста, де існують складнощі з відновленням стабільного теплопостачання. Більшість із них — дизельні, різної потужності — від 10 до 64 кВТ.

Також за кошти, зібрані небайдужими громадянами Польщі та волонтерами, було придбано та доставлено ще 130 джерел живлення.

За словами Кличка, на черзі — велика партія обладнання безпосередньо з резервів Європейського Союзу.

Нагадаємо, станом на 3 лютого понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці були без тепла.