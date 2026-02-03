Понад 1000 будинків у Києві без опалення: комунальники зливають воду, щоб уникнути розмерзання.

Понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці залишаються без тепла.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Наразі фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення.

Як розповів Кличко, у цих понад 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

"Місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення. Додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському — 4", - наголосив мер столиці.

Він додав, що також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів — у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях).

З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.

Нагадаємо, 3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.

Внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.

До обстрілу станом на вечір 2 лютого у Києві близько 80 будинків залишалися без опалення.