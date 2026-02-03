Более 1000 домов в Киеве без отопления: коммунальщики сливают воду во избежание размерзания

Более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы остаются без тепла.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, объект инфраструктуры, обеспечивающий теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления.

Как рассказал Кличко, в этих более 1100 домах утром слили воду в системах отопления во избежание размерзания.

"Город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления. Дополнительные пункты, подключаемые к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском — 4", - подчеркнул он.

Он добавил, что также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях) и 27 пунктов — в Днепровском районе (тоже на 20 локациях).

С адресами пунктов можно ознакомиться на официальных ресурсах РГА, городских властей и ГСЧС.

Напомним, 3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины.

Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

В результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления.

До обстрела на вечер 2 февраля в Киеве около 80 домов оставались без отопления.