Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Наличный курс:

USD

43,16

43,08

EUR

51,35

51,17

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве 80 многоэтажек до сих пор остаются без тепла – Кличко

отопление
Кличко назвал количество домов с холодными батареями / Depositphotos

В Киеве около 80 домов остаются без отопления после аварии в энергосистеме Украины, произошедшей в субботу, 31 января.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует городской голова Владимир Кличко.

"В столице сейчас около 80 домов без тепла после аварии в энергосистеме Украины, произошедшей в минувшую субботу. Тогда без отопления оказались 3419 многоэтажек", - подчеркнул он.

По словам главы города, коммунальщики и энергетики круглосуточно работают, чтобы подключить дома к теплоснабжению.

Происходят также оперативные работы по восстановлению отопления в многоэтажках, где случаются аварийные ситуации из-за сильных морозов и перебоев с электроснабжением.

Что происходит на Троещине

В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой — сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.

При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал   глава Деснянского района Максим Бахматов.

Аварийное отключение

Напомним, 31 января произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Это привело к каскадному   отключение в электроэнергетической сети   Украины. Из-за масштабного сбоя весь Киев временно оказался без света. В столице и Харькове останавливалось движение метро. Также были разгружены блоки атомных электростанций.

Из-за масштабного падения напряжения в украинской энергосистеме в Кишиневе и части Молдовы также исчез свет.

Автор:
Татьяна Бессараб