В Киеве 80 многоэтажек до сих пор остаются без тепла – Кличко

В Киеве около 80 домов остаются без отопления после аварии в энергосистеме Украины, произошедшей в субботу, 31 января.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует городской голова Владимир Кличко.

"В столице сейчас около 80 домов без тепла после аварии в энергосистеме Украины, произошедшей в минувшую субботу. Тогда без отопления оказались 3419 многоэтажек", - подчеркнул он.

По словам главы города, коммунальщики и энергетики круглосуточно работают, чтобы подключить дома к теплоснабжению.

Происходят также оперативные работы по восстановлению отопления в многоэтажках, где случаются аварийные ситуации из-за сильных морозов и перебоев с электроснабжением.

Что происходит на Троещине

В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой — сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.

При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал глава Деснянского района Максим Бахматов.

Аварийное отключение

Напомним, 31 января произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Это привело к каскадному отключение в электроэнергетической сети Украины. Из-за масштабного сбоя весь Киев временно оказался без света. В столице и Харькове останавливалось движение метро. Также были разгружены блоки атомных электростанций.

Из-за масштабного падения напряжения в украинской энергосистеме в Кишиневе и части Молдовы также исчез свет.