Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киев получил от Франции 30 мощных генераторов (ФОТО)

Кличко, посол Франции, чиновники, генератор
Киев получил гуманитарную помощь Франции. / Киевский городской совет

Киев получил гуманитарную помощь от Франции – 30 генераторов общей мощности 3,4 МВт. Оборудование поможет городу усилить уровень устойчивости критических объектов, заведений социальной сферы и жилых домов. Весь груз уже передан для нужд КП "Киевтеплоэнерго".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Фото 2 — Киев получил от Франции 30 мощных генераторов (ФОТО)
Киев получил гуманитарную помощь от Франции

Транспортировка помощи стала возможной благодаря Европейскому механизму гражданской защиты. Хотя помощь оказал кризисный центр Министерства иностранных дел Франции, Европейский Союз покрыл значительную часть расходов на логистику, продемонстрировав единство и слаженность.

Фото 3 — Киев получил от Франции 30 мощных генераторов (ФОТО)
Киев получил от Франции мощные генераторы

Кто еще помогает Киеву?

Столица постоянно получает помощь от партнеров. 3 февраля Киев получил еще в 31 генератор от мэрии и общины Варшавы. В общей сложности город получил от столицы Польши 90 генераторов. Оборудование уже разместили в районах города, где есть сложности с восстановлением стабильного теплоснабжения. Большинство из них – дизельные, разной мощности – от 10 до 64 кВт.

Также за средства, собранные неравнодушными гражданами Польши и волонтерами, было приобретено и доставлено еще 130 источников питания.

По словам Кличко, на очереди большая партия оборудования непосредственно из резервов Европейского Союза.

Напомним, по состоянию на 3 февраля 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы были без тепла.

Автор:
Татьяна Ковальчук