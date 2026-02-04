Киев получил от Франции 30 мощных генераторов (ФОТО)

Киев получил гуманитарную помощь от Франции – 30 генераторов общей мощности 3,4 МВт. Оборудование поможет городу усилить уровень устойчивости критических объектов, заведений социальной сферы и жилых домов. Весь груз уже передан для нужд КП "Киевтеплоэнерго".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Киев получил гуманитарную помощь от Франции

Транспортировка помощи стала возможной благодаря Европейскому механизму гражданской защиты. Хотя помощь оказал кризисный центр Министерства иностранных дел Франции, Европейский Союз покрыл значительную часть расходов на логистику, продемонстрировав единство и слаженность.

Киев получил от Франции мощные генераторы



Кто еще помогает Киеву?

Столица постоянно получает помощь от партнеров. 3 февраля Киев получил еще в 31 генератор от мэрии и общины Варшавы. В общей сложности город получил от столицы Польши 90 генераторов. Оборудование уже разместили в районах города, где есть сложности с восстановлением стабильного теплоснабжения. Большинство из них – дизельные, разной мощности – от 10 до 64 кВт.

Также за средства, собранные неравнодушными гражданами Польши и волонтерами, было приобретено и доставлено еще 130 источников питания.

По словам Кличко, на очереди большая партия оборудования непосредственно из резервов Европейского Союза.

Напомним, по состоянию на 3 февраля 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы были без тепла.