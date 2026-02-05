Запланована подія 2

"Свет может не появиться вообще": "Укрэнерго" отреагировало на информацию об усилении отключений электроэнергии

Энергетики ликвидируют последствия атаки РФ / Минрозвития общин и территорий

НЭК "Укрэнерго" опровергает распространенную в телеграмм-каналх информацию об усилении отключений электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня многие телеграммы-каналы распространили недостоверную информацию об усилении отключений электроэнергии, с указанием что "свет может не появиться вообще". При этом – выдавали это за цитату заявления НЭК "Укрэнерго". Официально сообщаем: распространенная информация не имеет ничего общего с действительностью", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напоминают, что в результате массированных российских атак на объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии ситуация в энергосистеме Украины сейчас действительно остается сложной.

"Однако, она полностью контролируемая. Сейчас, из-за обусловленных последствиями атак дефицита мощности, во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений – за исключением отдельных областей, где вынужденно применяются аварийные отключения", - подчеркивают энергетики.

В компании отмечают, что такой же была ситуация и предыдущих суток, но о каком-то существенном усилении ограничений или о том, что "свет может не вернуться" – речь не идет вообще.

В "Укрэнерго" призывают не провоцировать искусственную панику в обществе. и доверять только официальным источникам информации.

Как сообщил министр энергетики Денис Шмигаль, существует риск, что графики почасовых отключений электроэнергии будут ухудшаться. Это связано с последним ударом РФ и тем, что дефицит генерации в энергосистеме остается значительным. Россияне готовятся к новым атакам по энергетике, и они могут произойти в ближайшую неделю.

Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.

Автор:
Светлана Манько