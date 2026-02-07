Українським компаніям за день передали понад 173 тонни енергетичного обладнання від партнерів

Понад 173 тонни енергетичного обладнання від міжнародних партнерів вчора було скеровано на потреби українських енергокомпаній.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками чергового засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та Київській області.

"Лише за сьогодні (вчора, 6 лютого – ред.) передали компаніям понад 173 тонни енергетичного обладнання. Вже завтра у Києві очікуємо 22 потужних генератори з 48, які нещодавно Україні передала Литва. Є постачання від японського JICA", - написав він.

За словами Шмигаля, нині над поверненням світла та тепла в столиці працюють понад 255 аварійно-відновлювальних бригад. За результатами засідання ухвалено рішення про збільшення їх кількості. Особливу увагу приділятимуть найбільш проблемним будинкам, зокрема тим, де пошкоджені внутрішньобудинкові мережі. За потреби до робіт залучатимуть додатковий персонал.

Крім того, під час засідання обговорили заходи з посилення стійкості мобільного зв’язку. Міністр енергетики наголосив на необхідності прискорення цих робіт, щоб забезпечити користувачів стабільним зв’язком під час відключень електроенергії.

Також міністр повідомив, що в застосунку "Дія" розпочався прийом заявок на доплати працівникам аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. Кожен залучений до таких робіт отримає по 20 тисяч гривень у січні, лютому та березні.

Нагадаємо, вранці 7 лютого російські війська здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опинилися ключові об’єкти магістральних мереж