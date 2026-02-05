Київ отримав 177 генераторів від ЄС для теплопунктів у будинках

Київ отримав першу партію генераторів від Європейського Союзу – 177 одиниць. Генератори переважно будуть використані для підключення індивідуальних теплопунктів у будинках.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

ЄС передав Києву генератори

Київ отримав генератори від стратегічного резерву Європейського Союзу rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) при DG ECHO. Поставки повністю фінансуються ЄС та координуються Європейською комісією.

Зокрема, 135 джерел живлення потужністю 20 кВт та 42 генератора - по 22 кВт.

"Місто спрямує їх, переважно, для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість" - наголосив Кличко.

Кличко додав, що завтра очікується прибуття другої партії – ще 41 генератора. Загалом місто отримає 218 одиниць обладнання, яке переважно буде використано для підключення індивідуальних теплопунктів у житлових будинках.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.