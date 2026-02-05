Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Київ отримав 177 генераторів від ЄС для теплопунктів у будинках

генератор
ЄС передав Києву генератори. / КМДА

Київ отримав першу партію генераторів від Європейського Союзу – 177 одиниць. Генератори переважно будуть використані для підключення індивідуальних теплопунктів у будинках.

Як інформує Delo.ua,  про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

ЄС передав Києву генератори

Київ отримав генератори від стратегічного резерву Європейського Союзу rescEU через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) при DG ECHO. Поставки повністю фінансуються ЄС та координуються Європейською комісією.

Зокрема, 135 джерел живлення потужністю 20 кВт та 42 генератора - по 22 кВт. 

"Місто спрямує їх, переважно, для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де є така можливість" - наголосив Кличко.

Кличко додав, що завтра очікується прибуття другої партії – ще 41 генератора. Загалом місто отримає 218 одиниць обладнання, яке переважно буде використано для підключення індивідуальних теплопунктів у житлових будинках.

Фото 2 — Київ отримав 177 генераторів від ЄС для теплопунктів у будинках
Фото 3 — Київ отримав 177 генераторів від ЄС для теплопунктів у будинках

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.

Автор:
Ольга Опенько