Киев получил 177 генераторов от ЕС для теплопунктов в домах

Киев получил первую партию генераторов от Европейского Союза – 177 единиц. Генераторы в основном будут использованы для подключения индивидуальных теплопунктов в домах.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

ЕС передал Киеву генераторы

Киев получил генераторы от стратегического резерва Европейского Союза rescEU через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) при DG ECHO. Поставки полностью финансируются ЕС и координируются Европейской комиссией.

В частности, 135 источников питания мощностью 20 кВт и 42 генератора – по 22 кВт.

"Город направит их преимущественно для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где есть такая возможность", - отметил Кличко.

Кличко добавил, что завтра ожидается прибытие второй партии – еще 41 генератор. В общей сложности город получит 218 единиц оборудования, которое преимущественно будет использовано для подключения индивидуальных теплопунктов в жилых домах.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.

Автор:
Ольга Опенько