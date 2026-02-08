Запланована подія 2

Україна отримала 300 генераторів для лікарень і шкіл у шести містах

Україна отримала 300 генераторів загальною потужністю 1 650 кВт на суму понад 417 тис. євро. Обладнання буде передано громадам для забезпечення стабільної роботи об’єктів соціальної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України. 

Генератори розподілять між шістьма містами: Київ отримає 100 одиниць, Одеса — 50, Суми — 50, Миколаїв — 50, Херсон — 40 та Львів — 10. Насамперед обладнання передадуть лікарням, пологовим будинкам, дитячим садкам, школам та іншим соціальним установам.

Поставка стала результатом домовленостей між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Ініціативою співробітництва Південно-Східної Європи (SECI). У передачі обладнання взяли участь заступник міністра Артем Рибченко та виконавчий координатор SECI Майкл Фазекас.

"Ми спрямовуємо громадам генератори, як допоможуть їм забезпечити стабільну роботу обʼєктів тепло- та водопостачання. Щиро вдячний нашим партнерам за постійну та послідовну підтримку України та внесок у нашу стійкість", — наголосив Рибченко.

SECI — багатостороння регіональна ініціатива 29 держав, започаткована США та ЄС у 1996 році. Вона зосереджується на проєктах транскордонного співробітництва у сферах інфраструктури, енергетики, транспорту, безпеки, довкілля та розвитку приватного сектору.

Кілька днів тому Київ отримав першу партію генераторів від Європейського Союзу – 177 одиниць. Генератори переважно будуть використані для підключення індивідуальних теплопунктів у будинках.

Автор:
Тетяна Гойденко