Украина получила 300 генераторов для больниц и школ в шести городах

Украина получила 300 генераторов общей мощностью 1650 кВт на сумму более 417 тыс. евро. Оборудование будет передано общинам для обеспечения стабильной работы объектов социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Генераторы распределят между шестью городами: Киев получит 100 единиц, Одесса — 50, Сумы — 50, Николаев — 50, Херсон — 40 и Львов — 10. Прежде всего, оборудование передадут больницам, роддомам, детским садам, школам и другим социальным учреждениям.

Поставка стала результатом соглашений между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Инициативой сотрудничества Юго-Восточной Европы (SECI). В передаче оборудования приняли участие заместитель министра Артем Рыбченко и исполнительный координатор SECI Майкл Фазекас.

"Мы направляем общинам генераторы, как помогут им обеспечить стабильную работу объектов тепло- и водоснабжения. Искренне благодарны нашим партнерам за постоянную и последовательную поддержку Украины и вклад в нашу устойчивость", - подчеркнул Рыбченко.

SECI — многосторонняя региональная инициатива 29 государств, начатая США и ЕС в 1996 году. Она сосредотачивается на проектах трансграничного сотрудничества в сфере инфраструктуры, энергетики, транспорта, безопасности, окружающей среды и развития частного сектора.

Несколько дней назад Киев получил первую партию генераторов Европейского Союза – 177 единиц. Генераторы в основном будут использованы для подключения индивидуальных теплопунктов в домах.