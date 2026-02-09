Больше света: в Киеве будут введены в работу дополнительные 9 МВт генерации

В Украине 8 февраля зафиксировали наибольший суточный объем импорта электроэнергии, что помогло удержать систему после массированных атак РФ и снизить дефицит электричества. В Киеве будут введены в работу дополнительные 9 МВт генерации,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной. Энергетики продолжают восстанавливать объекты, которые получили существенные повреждения послероссийской атаки в ночь на 7 февраля.

Также правительство работает над запуском дополнительных мощностей поколения.

"Мы работаем над комплексными решениями, в том числе над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются согласно определенным графикам", - отметил Шмыгаль.

В частности, ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве.

Кроме того, 8 февраля был зафиксирован наибольший суточный объем импорта электроэнергии.

"Это помогло нам удержать систему после массированных российских атак и снизить дефицит", - подчеркнул министр.

Он добавил, что правительство продолжает привлекать оборудование от партнеров и распределять его с хабов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила 27 тысяч тонн гуманитарной помощи, из них 25,1 тысяч тонн уже распределены в регионы.

За последние две недели на склады хабов Минэнерго поступило 17 гуманитарных грузов от 11 партнеров из Швейцарии, Словакии, Дании, Канады, Швеции, Азербайджана, Германии, Австрии, Литвы и Италии.

За этот же период регионам отгрузили 774 генератора и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок, котлов и другое оборудование. Шмыгаль рассказал, что ожидается поступление еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок.

Напомним, 7 февраля враг нанес удары дронами и ракетами по подстанциям и воздушным линиям электропередачи напряжением 750 кВ и 330 кВ. В результате повреждений атомные электростанции были вынуждены снизить мощность поколения.