Украина увеличила импорт электроэнергии, сократив отключение на 1-1,5 очереди — Шмигаль

Благодаря повышению ценовых ограничений на спотовых сегментах рынка электроэнергии Украина увеличила импорт электричества, что позволило уменьшить отключение на 1-1,5 очереди.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Как импорт помог снизить проблемы

Шмигаль отметил, что после решения НКРЭКУ значительно возрос объем импортируемой электроэнергии. По его словам, это позволило дополнительно получить около 1 ГВт мощности, что способствовало улучшению энергетического баланса для украинского бизнеса и позволило уволить электроэнергию для населения. Благодаря этому удалось снизить количество отключений для граждан на 1-1,5 очереди.

Министр также пояснил, что повышение ценовых ограничений было обусловлено ростом цен на электроэнергию на европейских рынках. По его словам, предыдущие прайс-кепы не разрешали увеличить импорт электричества в таких условиях.

Напомним, в Украине 8 февраля зафиксировали наибольший суточный объем импорта электроэнергии, что помогло удержать систему после массированных атак РФ и снизить дефицит электричества.

Добавим, дефицит электроэнергии в Украине в последние дни составляет 4,3-4,5 ГВт, что существенно меньше, чем в период сильных морозов, когда он достигал 5-6 ГВт при пиковом потреблении 18 ГВт.