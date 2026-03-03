Запланована подія 2

У лютому Україна імпортувала рекордні 1,2 млн МВт-год електроенергії: з яких країн найбільше

електромережі
Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії у лютому / Freepik

У лютому 2026 року обсяг імпорту електроенергії в Україну становив 1,26 млн МВт-год, що є рекордним показником. Порівняно з січнем поточного року поставки зросли на 41%, а порівняно з лютим 2025 року — у 5 разів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Імпорт електроенергії в Україну у лютому 2026, графік
Імпорт електроенергії в Україну у лютому 2026 / ExPro

Основні країни-постачальники

Найбільшу частку в імпорті займає Угорщина — 49%. Обсяги поставок із цієї країни зросли на 54% порівняно з попереднім місяцем. Частка Словаччини у загальній структурі імпорту становить 18%. Попри попередні прогнози, обсяги надходжень з обох країн досягли рекордних значень за місяць.

Станом на лютий 2026 року експорт електроенергії з України не здійснюється. Вся імпортована потужність спрямовується на покриття внутрішніх потреб енергосистеми.

Нагадаємо, комерційні поставки електроенергії в Україну з території Словаччини та Угорщини продовжуються у штатному режимі. Сумарний імпорт сягнув 1,1 млн МВт-год, попри публічні заяви представників влади Угорщини та Словаччини щодо можливих обмежень.

Автор:
Тетяна Ковальчук