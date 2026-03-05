Перші 12 МВт-год за майже чотири місяці: Україна відновила експорт електроенергії

Україна відновила експорт електроенергії 5 березня 2026 року після тривалої перерви (з 11 листопада 2025 року). Обсяги поставок наразі є мінімальними: за добу до Молдови було експортовано 12 МВт-год. Експорт дозволений лише у періоди, коли в системі фіксується надлишок потужності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Профіцит виникає переважно вдень завдяки активній роботі сонячних електростанцій та стабільній генерації атомних енергоблоків. На 6 березня компанії вже зарезервували потужність для експорту обсягом 120 МВт-год, з піком о 10:00 ранку.

Аналітик ринку Дарʼя Орлова зазначає: "Наразі обсяги експорту мізерні і відбуваються лише у профіцитні години, переважно у періоди найбільшої активності сонячних електростанцій".

За її словами, загалом українська енергосистема працює дуже динамічно: баланс виробництва та споживання формується фактично щохвилини, тому ситуація може швидко змінюватися.

Вона пояснила: "Якщо в окремі години виникає можливість для експорту електроенергії, це не означає, що в інші періоди не може з’явитися дефіцит — така змінність є нормальною особливістю роботи будь-якої енергосистеми".

Незважаючи на денні надлишки, загальна ситуація залишається складною. Частина генеруючих об'єктів все ще перебуває на ремонті після атак. Через пошкодження мереж в окремих регіонах можливі обмеження електропостачання.

Імпорт електроенергії залишається значно більшим за експорт. Так, 5 березня сумарний обсяг імпорту склав 27 тис. МВт-год. Найвищий рівень закупівель з-за кордону припадає на вечірні години пікового споживання, коли потужність імпорту сягає 1,4 ГВт.

імпорт та експорт електроенергії, березень 2026

Баланс системи наразі підтримується завдяки поєднанню сонячної погоди, зниженню сезонного споживання весною та залученню допомоги від сусідніх країн у дефіцитні години.

Зауважимо, після масштабних руйнувань теплової генерації українська енергосистема стала критично залежною від імпорту електроенергії та розподілених потужностей. Без будівництва нових маневрових електростанцій країна ризикує зберігати недостатність інструментів для балансування і мати дефіциту у пікові періоди споживання.