Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Готівковий курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Перші 12 МВт-год за майже чотири місяці: Україна відновила експорт електроенергії

електромережа
Україна відновила експорт електроенергії / Freepik

Україна відновила експорт електроенергії 5 березня 2026 року після тривалої перерви (з 11 листопада 2025 року). Обсяги поставок наразі є мінімальними: за добу до Молдови було експортовано 12 МВт-год. Експорт дозволений лише у періоди, коли в системі фіксується надлишок потужності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Профіцит виникає переважно вдень завдяки активній роботі сонячних електростанцій та стабільній генерації атомних енергоблоків. На 6 березня компанії вже зарезервували потужність для експорту обсягом 120 МВт-год, з піком о 10:00 ранку.

Аналітик ринку Дарʼя Орлова зазначає: "Наразі обсяги експорту мізерні і відбуваються лише у профіцитні години, переважно у періоди найбільшої активності сонячних електростанцій".

За її словами, загалом українська енергосистема працює дуже динамічно: баланс виробництва та споживання формується фактично щохвилини, тому ситуація може швидко змінюватися.

Вона пояснила: "Якщо в окремі години виникає можливість для експорту електроенергії, це не означає, що в інші періоди не може з’явитися дефіцит — така змінність є нормальною особливістю роботи будь-якої енергосистеми".

Незважаючи на денні надлишки, загальна ситуація залишається складною. Частина генеруючих об'єктів все ще перебуває на ремонті після атак. Через пошкодження мереж в окремих регіонах можливі обмеження електропостачання.

Імпорт електроенергії залишається значно більшим за експорт. Так, 5 березня сумарний обсяг імпорту склав 27 тис. МВт-год. Найвищий рівень закупівель з-за кордону припадає на вечірні години пікового споживання, коли потужність імпорту сягає 1,4 ГВт.

імпорт та експорт електроенергії, графік
імпорт та експорт електроенергії, березень 2026

Баланс системи наразі підтримується завдяки поєднанню сонячної погоди, зниженню сезонного споживання весною та залученню допомоги від сусідніх країн у дефіцитні години.

Зауважимо, після масштабних руйнувань теплової генерації українська енергосистема стала критично залежною від імпорту електроенергії та розподілених потужностей. Без будівництва нових маневрових електростанцій країна ризикує зберігати недостатність інструментів для балансування і мати дефіциту у пікові періоди споживання.

Автор:
Тетяна Ковальчук