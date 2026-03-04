Запланована подія 2

Україна втратила більшість ТЕС: імпорт став ключовим джерелом балансу

Енергосистема, генерація, обстріли енергетики, імпорт електроенергії
Після російських атак енергосистема стала дуже залежною від імпорту, а також від розподіленої генерації / Freepik

Після масштабних руйнувань теплової генерації українська енергосистема стала критично залежною від імпорту електроенергії та розподілених потужностей. Без будівництва нових маневрових електростанцій країна ризикує зберігати недостатність інструментів для балансування і мати дефіциту у пікові періоди споживання. Про це в коментарі Delo.ua розповіла колишня міністерка енергетики Ольга Буславець. 

За її словами, за результатом роботи генерації за 2025 рік у загальному виробітку електроенергії частка атомної генерації становила 53%, теплової — 17%, теплоелектроцентралей та когенераційних устновок  — 12%, а ВДЕ — 11%. 

Станом на перший квартал 2026 року ситуація змінилася, головним чином через руйнування теплової генерації: наразі втрати потужностей теплових електростанцій становлять 90%, а великих теплоелектроцентралей Києва та Харкова — 100%, а ГЕС і ГАЕС — більше ніж половини.

Буславець розповіла, що зараз загальна потужність ТЕС становить 1,6–1,8 ГВт, тоді як пропускна спроможність імпорту — 2,45 ГВт. Через це енергосистема стала дуже залежною від імпорту, а також від розподіленої генерації.

"Після цієї зими нам потрібно займатись підготовкою до наступного опалювального сезону. По-перше потрібно відремонтувати все, що щожна. По-друге розвивати високоманеврову потужність. Йдеться не про дрібні газопоршневі установки по 1,5–3 МВт, які почали зводити приватні інвестори, а про середньообертові модульні електростанції, до прикладу такі, які виробляє Wärtsilä. Це модулі по 10 МВт, які можуть компонуватися до будь-якої потужності. Вони забезпечують маневровість системи. Так працюють у Європі, США та Бразилії, — зазначила вона.

За її словами, одним з інструментів розбудови такої генерації може стати відновлення аукціонів "Укренерго" на будівництво нових генеруючих потужностей. Подібний аукціон "Укренерго" оголосило минулої весни, однак згодом його результати заблокували у Міненерго.

Водночас ексміністерка зауважила, що достеменної інформації щодо сумарної потужності газопоршневих електростанцій, збудованих під час війни, немає ні в Міністерстві енергетики, ні в "Укренерго". Такі установки часто працюють у режимі енергоострова і жодним чином не впливають на систему, оскільки не синхронізовані з енергомережею.

Еенергосистемі України найближчим часом знадобиться 9,5 ГВт нової генерації

Нагадаємо, раніше голова "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що через наслідки російських обстрілів та зростаючий попит на потужності енергосистемі України знадобиться близько 9,5 ГВт нової генерації.

За словами Зайченка, кожному регіону потрібен окремий "мікс", залежно від географічних умов та можливостей передачі електроенергії від атомних електростанцій. Десь є більше сонця і вітру, десь краще зробити ставку на газопоршневі й газотурбінні установки.

Як приклад ефективної співпраці держави та бізнесу він назвав довгострокові спеціальні аукціони з надання допоміжних послуг. Завдяки чотирьом спецaукціонам, проведеним у 2004–2025 роках, в енергосистемі України вже з’явилось 464 МВт абсолютно нової високоманевреної генерації, що допомагає проходити періоди пікових навантажень.

Зайченко наголосив, що ефективне планування потужностей та баланс між "зеленою", газовою та біопаливною генерацією дозволить не тільки задовольнити попит, а й забезпечити стійкість енергосистеми у складних умовах.

Автор:
Степан Крьока