Украина потеряла большинство ТЭС: импорт стал ключевым источником баланса

После масштабных разрушений теплового поколения украинская энергосистема стала критически зависимой от импорта электроэнергии и распределенных мощностей. Без строительства новых маневровых электростанций страна рискует сохранять недостаточность балансировочных инструментов и иметь дефицит в пиковые периоды потребления. Об этом в комментарии Delo.ua рассказала бывшая министерка энергетики Ольга Буславец.

По ее словам, по результатам работы генерации за 2025 год в общей выработке электроэнергии доля атомной генерации составляла 53%, тепловой — 17%, теплоэлектроцентралей и когенерационных устновок — 12%, а ВИЭ — 11%.

По состоянию на первый квартал 2026 года ситуация изменилась, главным образом из-за разрушения тепловой генерации: потери мощностей тепловых электростанций составляют 90%, а больших теплоэлектроцентралей Киева и Харькова — 100%, а ГЭС и ГАЭС — более половины.

Буславец рассказала, что сейчас общая мощность ТЭС составляет 1,6–1,8 ГВт, в то время как пропускная способность импорта – 2,45 ГВт. Поэтому энергосистема стала очень зависимой от импорта, а также от распределенной генерации.

"После этой зимы нам нужно заниматься подготовкой к следующему отопительному сезону. Во-первых нужно отремонтировать все, что каждая. Во-вторых, развивать высокоманевровую мощность. Речь идет не о мелких газопоршневых установках по 1,5–3 МВт, которые начали сводить частные инвесторы, а о среднеоборотах. Wärtsilä. Это модули по 10 МВт, которые могут компоноваться до любой мощности. Они обеспечивают маневровость системы.

По ее словам, одним из инструментов развития такой генерации может стать возобновление аукционов "Укрэнерго" на строительство новых генерирующих мощностей. Подобный аукцион "Укрэнерго" объявило прошлой весной, однако со временем его результаты заблокировали в Минэнерго.

В то же время эксминистерша отметила, что точной информации о суммарной мощности газопоршневых электростанций, построенных во время войны, нет ни в Министерстве энергетики, ни в "Укрэнерго". Такие установки часто работают в режиме энергоострова и никак не влияют на систему, поскольку не синхронизированы с энергосетью.

Ээнергосистеме Украины в ближайшее время понадобится 9,5 ГВт нового поколения

Напомним, ранее глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что из-за последствий российских обстрелов и растущего спроса на мощности энергосистеме Украины понадобится около 9,5 ГВт нового поколения.

По словам Зайченко, каждому региону нужен отдельный "микс" в зависимости от географических условий и возможностей передачи электроэнергии от атомных электростанций. Где-то больше солнца и ветра, где-то лучше сделать ставку на газопоршневые и газотурбинные установки.

В качестве примера эффективного сотрудничества государства и бизнеса он назвал долгосрочные специальные аукционы по предоставлению вспомогательных услуг. Благодаря четырём спецаукционам, проведенным в 2004–2025 годах, в энергосистеме Украины уже появилось 464 МВт совершенно нового высокоманевренного поколения, что помогает проходить периоды пиковых нагрузок.

Зайченко подчеркнул, что эффективное планирование мощностей и баланс между "зеленой", газовой и биотопливной генерацией позволит не только удовлетворить спрос, но и обеспечить устойчивость энергосистемы в сложных условиях.