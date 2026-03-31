Инвестиции в энергетику Украины: польская ELQ планирует 2,5 ГВт новых мощностей

солнечные электростанции люди макеты ветряные мельницы
€2,5 млрд в энергетику: польская ELQ заходит в Украину уже во время войны / Freepik

Польская компания ELQ планирует инвестировать в €2,5 млрд в развитие солнечной энергетики и систем накопления энергии в Украине. Строительство новых мощностей может начаться уже в 2026 году, несмотря на военные риски.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует ExPro.

ELQ запускает проекты в Украине

Польская компания ELQ намерена инвестировать в €2,5 млрд в развитие возобновляемой энергетики в Украине, сосредоточившись на солнечной генерации и системах хранения энергии.

Эта информация также была представлена в выпуске ExPro Renewables Weekly, доступ к которому предоставляется по подписке.

Инвестиционная стратегия предполагает создание 2-2,5 ГВт новых энергетических мощностей. Основной упор будет сделан на проектах солнечной энергетики и системах накопления электроэнергии (BESS).

Генеральный директор компании Марцин Солтышек подчеркнул, что ELQ не намерена откладывать реализацию своих планов до завершения войны. По его словам, строительные работы могут начаться уже в 2026 году.

"Украина нуждается в новых источниках энергии как можно скорее", - подчеркнул он.

В настоящее время портфель ELQ в Украине охватывает ряд проектов на разных этапах подготовки и реализации, а также более десятка новых инициатив, часть из которых может быть запущена в ближайшее время.

Финансирование планируется осуществлять по смешанной модели: примерно 10% будут составлять собственные инвестиции компании, до 60% - средства международных финансовых институтов, еще 30% будут привлечены от частных инвесторов.

Помимо солнечной энергетики и систем хранения ELQ также рассматривает перспективы развития смежных направлений, в частности биогазовых проектов и малых модульных реакторов (ММР).

О ELQ Ukraine

ELQ Ukraine – компания, работающая в сфере модернизации и привлечения инвестиций в энергетический сектор Украины. Она является частью польской публичной компании ELQ SA, акции которой обращаются на рынке NewConnect Варшавской фондовой биржи.

Автор:
Ольга Опенько