Інвестиції в енергетику України: польська ELQ планує 2,5 ГВт нових потужностей

Польська компанія ELQ планує інвестувати до €2,5 млрд у розвиток сонячної енергетики та систем накопичення енергії в Україні. Будівництво нових потужностей може розпочатися вже у 2026 році, попри воєнні ризики.

Як пише Delo.ua, про це інформує ExPro.

ELQ запускає проєкти в Україні

Польська компанія ELQ має намір інвестувати до €2,5 млрд у розвиток відновлюваної енергетики в Україні, зосередившись на сонячній генерації та системах зберігання енергії.

Ця інформація також була представлена у випуску ExPro Renewables Weekly, доступ до якого надається за підпискою.

Інвестиційна стратегія передбачає створення 2–2,5 ГВт нових енергетичних потужностей. Основний акцент буде зроблено на проєктах сонячної енергетики та системах накопичення електроенергії (BESS).

Генеральний директор компанії Марцін Солтисяк наголосив, що ELQ не має наміру відкладати реалізацію своїх планів до завершення війни. За його словами, будівельні роботи можуть розпочатися вже у 2026 році.

"Україна потребує нових джерел енергії якомога швидше", - підкреслив він.

Наразі портфель ELQ в Україні охоплює низку проєктів на різних етапах підготовки та реалізації, а також понад десяток нових ініціатив, частина з яких може бути запущена найближчим часом.

Фінансування планується здійснювати за змішаною моделлю: приблизно 10% становитимуть власні інвестиції компанії, до 60% - кошти міжнародних фінансових інституцій, ще 30% залучать від приватних інвесторів.

Окрім сонячної енергетики та систем зберігання, ELQ також розглядає перспективи розвитку суміжних напрямків, зокрема біогазових проєктів і малих модульних реакторів (ММР).

Про ELQ Ukraine

ELQ Ukraine - компанія, що працює у сфері модернізації та залучення інвестицій в енергетичний сектор України. Вона є частиною польської публічної компанії ELQ S.A., акції якої обертаються на ринку NewConnect Варшавської фондової біржі.