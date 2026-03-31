Експерт розповів, завдяки чому Україні вдалося відновити експорт електроенергії

Відновлення експорту електроенергії в березні стало можливим завдяки покращенню балансу генерації і споживання світла в енергосистемі України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент ГО "Перша енергетична рада" Олександр Рогозін, передає ExPro.

Експерт зауважив, що зниження споживання електроенергії обумовлено потеплінням і збільшенням тривалості світлового дня.

Також збільшення генерації пов’язане зі збільшенням виробництва електроенергії, перш за все сонячними електростанціями (через зростання тривалості світлового дня та рівня інсоляції) та гідроелектростанціями (через паводок).

Рогозін підкреслив, що баланс генерації та споживання електроенергії змінюється кожної години. Він пояснює, що періоди перевищення можливого виробництва над споживанням має місце профіцит і стає можливим експорт електроенергії, в періоди перевищення споживання над виробництвом - в енергосистемі існує дефіцит і є потреба в імпорті. Натомість за неможливості повного покриття дефіциту імпортом, дотримання балансу в енергосистемі вимагає застосування графіків обмеження споживачів.

"Потреба в обмеженні споживання може також виникати локально, в певних частинах енергосистеми, за аварійних відключень в електричних мережах. При цьому в енергосистемі в цілому може бути профіцит і можливість експорту", - зауважив Рогозін.

Він додав, що експорт електроенергії є доцільним для виробників, оскільки забезпечує їм додатковий дохід, необхідний для відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок російських атак, а також підготовку до наступного опалювального сезону.

"Він є також вигідним для економіки країни в цілому через збільшення сплати податків і покращення платіжного балансу. Експорт також дозволяє уникати примусового обмеження виробництва електроенергії певними виробниками з відновлювальних джерел енергії, яке компенсується через тариф оператора системи передачі, тобто за рахунок споживачів", - уточнює президент ГО "ПЕР".

Нагадаємо, Україна 5 березня відновила експорт електроенергії після кількамісячної перерви у окремі години доби на мінімальному рівні.