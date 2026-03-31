Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експерт розповів, завдяки чому Україні вдалося відновити експорт електроенергії

лінії електпередач
Чому вдалось відновити експорт електроенергії / Depositphotos

Відновлення експорту електроенергії в березні стало можливим завдяки покращенню балансу генерації і споживання світла в енергосистемі України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент ГО "Перша енергетична рада" Олександр Рогозін, передає ExPro.

Експерт зауважив, що зниження споживання електроенергії обумовлено потеплінням і збільшенням тривалості світлового дня.

Також збільшення генерації пов’язане зі збільшенням виробництва електроенергії, перш за все сонячними електростанціями (через зростання тривалості світлового дня та рівня інсоляції) та гідроелектростанціями (через паводок).

Рогозін підкреслив, що баланс генерації та споживання електроенергії змінюється кожної години. Він пояснює, що періоди перевищення можливого виробництва над споживанням має місце профіцит і стає можливим експорт електроенергії, в періоди перевищення споживання над виробництвом - в енергосистемі існує дефіцит і є потреба в імпорті. Натомість за неможливості повного покриття дефіциту імпортом, дотримання балансу в енергосистемі вимагає застосування графіків обмеження споживачів.

"Потреба в обмеженні споживання може також виникати локально, в певних частинах енергосистеми, за аварійних відключень в електричних мережах. При цьому в енергосистемі в цілому може бути профіцит і можливість експорту", - зауважив Рогозін.

Він додав, що експорт електроенергії є доцільним для виробників, оскільки забезпечує їм додатковий дохід, необхідний для відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок російських атак, а також підготовку до наступного опалювального сезону.

"Він є також вигідним для економіки країни в цілому через збільшення сплати податків і покращення платіжного балансу. Експорт також дозволяє уникати примусового обмеження виробництва електроенергії певними виробниками з відновлювальних джерел енергії, яке компенсується через тариф оператора системи передачі, тобто за рахунок споживачів", - уточнює президент ГО "ПЕР".

Нагадаємо, Україна 5 березня відновила експорт електроенергії після кількамісячної перерви у окремі години доби на мінімальному рівні.

Автор:
Світлана Манько