Рада приняла закон об интеграции энергорынка Украины в ЕС

Верховная Рада 7 апреля приняла закон об интеграции украинского рынка электроэнергии в энергетический рынок ЕС. Документ предусматривает объединение рынков, новые механизмы безопасности и расширения возможностей для потребителей и бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Документ направлен на формирование комплексной правовой базы для полноценной интеграции украинского рынка электрической энергии во внутренний энергетический рынок Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает создание правовых условий для интеграции украинского рынка электроэнергии с европейским. Речь идет, в частности, об объединении рынков "на сутки вперед" и внутрисуточного сегмента с европейскими торговыми зонами, что обеспечит согласованную торговлю электроэнергией по ценам и объемам как на следующий день, так и в пределах текущих суток.

Документ также имплементирует европейские подходы к управлению рисками в энергетике и предусматривает внедрение механизмов обеспечения мощности. Особое внимание уделено урегулированию взаимодействия между оператором системы передачи и оператором рынка для эффективного трансграничного обмена электроэнергией.

Кроме того, закон способствует развитию гибких инструментов рынка – в частности агрегации и управления спросом. Это позволит объединять небольшие источники энергии и более эффективно регулировать потребление электроэнергии.

В то же время усиливается роль потребителей: предусмотрено развитие энергетических сообществ и внедрение института активного потребителя, открывающего возможности не только потреблять, но и производить и продавать электроэнергию.

Отдельное внимание уделено безопасности снабжения:

вводятся планы готовности к рискам;

усиливается координация с региональными центрами;

обеспечивается соответствие требованиям ENTSO-E (украинская энергосистема будет работать по стандартам и правилам европейской сети передачи электроэнергии (ENTSO-E) для обеспечения безопасности и совместимости со странами ЕС).

"Принятие закона является важным шагом в процессе синхронизации национального законодательства в сфере энергетики с правом Европейского Союза, будет способствовать повышению энергетической безопасности государства, развитию конкурентной среды на рынке электрической энергии и расширению участия Украины в европейских энергетических рынках", - заключает прессслужба.

Напомним, что 2 апреля Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал Парламенту принять подготовленный ко второму чтению законопроект в целом как Закон с необходимыми технико-юридическими правками.

Следует отметить, что в законопроект был подан 1358 поправок, из которых 47 были учтены (в том числе редакционно и частично), 1311 - отклонены. По результатам рассмотрения Комитет, согласно пункту 4 части первой статьи 15 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", также включил в сравнительную таблицу комитетские поправки №№1357 и 1358, учитывая их редакционно.

Таким образом, Верховная Рада юридически зафиксировала европейский вектор развития украинской энергетики на долгосрочную перспективу.