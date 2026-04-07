Рада ухвалила закон про інтеграцію енергоринку України до ЄС

Верховна Рада 7 квітня ухвалила закон про інтеграцію українського ринку електроенергії до енергетичного ринку ЄС. Документ передбачає об’єднання ринків, нові механізми безпеки постачання та розширення можливостей для споживачів і бізнесу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу парламенту.

"Документ спрямований на формування комплексної правової бази для повноцінної інтеграції українського ринку електричної енергії до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Закон передбачає створення правових умов для інтеграції українського ринку електроенергії з європейським. Йдеться, зокрема, про об’єднання ринків "на добу наперед" і внутрішньодобового сегмента з європейськими торговельними зонами, що забезпечить узгоджену торгівлю електроенергією за цінами та обсягами як на наступний день, так і в межах поточної доби.

Документ також імплементує європейські підходи до управління ризиками в енергетиці та передбачає запровадження механізмів забезпечення потужності. Окрему увагу приділено врегулюванню взаємодії між оператором системи передачі та оператором ринку для ефективного транскордонного обміну електроенергією.

Крім того, закон сприяє розвитку гнучких інструментів ринку - зокрема агрегації та управління попитом. Це дозволить об’єднувати невеликі джерела енергії та більш ефективно регулювати споживання електроенергії.

Водночас посилюється роль споживачів: передбачено розвиток енергетичних спільнот і впровадження інституту активного споживача, що відкриває можливості не лише споживати, а й виробляти та продавати електроенергію.

Окрему увагу приділено безпеці постачання:

запроваджуються плани готовності до ризиків;

посилюється координація з регіональними центрами;

забезпечується відповідність вимогам ENTSO-E (українська енергосистема буде працювати за стандартами та правилами європейської мережі передачі електроенергії (ENTSO-E), щоб забезпечити безпеку та сумісність із країнами ЄС).

"Прийняття закону є важливим кроком у процесі синхронізації національного законодавства у сфері енергетики з правом Європейського Союзу, сприятиме підвищенню енергетичної безпеки держави, розвитку конкурентного середовища на ринку електричної енергії та розширенню участі України у європейських енергетичних ринках", - підсумовує пресслужба.

Нагадаємо, що 2 квітня Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував Парламенту прийняти підготовлений до другого читання законопроєкт в цілому як Закон з необхідними техніко-юридичними правками.

Варто зазначити, що до законопроєкту було подано 1358 поправок, з яких 47 було враховано (у тому числі редакційно та частково), 1311 - відхилено. За результатами розгляду Комітет, відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», також включив до порівняльної таблиці комітетські поправки №№1357 і 1358, врахувавши їх редакційно.

Таким чином, Верховна Рада юридично зафіксувала європейський вектор розвитку української енергетики на довгострокову перспективу.