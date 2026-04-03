Електроенергія подешевшала на 26%: чому в березні впали ціни та який прогноз на літній сезон

високовольтні лінії
У березні середня ціна на електроенергію на РДН знизилась на 26% / Depositphotos

Середня вартість електроенергії на РДН у березні склала 7359 грн/МВт*год, що свідчить про зниження ціни на 26% відносно попереднього місяця. Такі дані оприлюднив ДП "Оператор ринку".

Як повідомляє Delo.ua, про це повідомив у коментарі Expro президент ГО "Перша енергетична рада" Олександр Рогозін.

Чому ціна впала

За словами експерта, зниження вартості ресурсу зумовлене трьома ключовими чинниками:

  • Потепління: через довший світловий день та вищу температуру споживачі менше використовують електрику для опалення та освітлення.
  • "Зелена" генерація: сонячна погода дозволила СЕС вийти на високі показники потужності.
  • Весняний паводок: велика вода забезпечила максимальне виробництво на гідроелектростанціях (ГЕС).

"Через зменшення попиту і збільшення пропозиції попит задовольнявся за рахунок більш дешевих пропозицій виробників та імпортерів", — пояснює Олександр Рогозін.

Прогноз на літо

Хоча найближчі три місяці ціни залишатимуться відносно низькими, вже з червня тренд може змінитися. Експерти попереджають про початок планових ремонтів енергоблоків та зниження рівня води у річках. Це призведе до зменшення пропозиції на ринку, що може знову підвищити ціни та призвести до дефіциту ресурсу під час літньої спеки.

Нагадаємо, раніше Україна зафіксувала мінімальні обсяги закупівлі ресурсу за кордоном. 1 квітня імпорт електроенергії скоротився на 56% — до 12,7 тис. МВт·год. Це найнижчий показник з початку 2026 року, що збігся із впровадженням нових граничних цін.

Автор:
Максим Кольц