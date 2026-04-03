Электроэнергия подешевела на 26%: почему в марте упали цены и каков прогноз на летний сезон

Средняя стоимость электроэнергии на РДН в марте составила 7359 грн/МВт*ч, что свидетельствует о снижении цены на 26% по отношению к предыдущему месяцу. Такие данные обнародовал ГП "Оператор рынка".

Как сообщает Delo.ua , об этом сообщил в комментарии Expro президент ОО "Первый энергетический совет" Александр Рогозин.

Почему цена упала

По словам эксперта, снижение стоимости ресурса обусловлено тремя ключевыми факторами:

Потепление: из-за более длинного светового дня и более высокой температуры потребители меньше используют электричество для отопления и освещения.

"Зеленое" поколение: солнечная погода позволила СЭС выйти на высокие показатели мощности.

Весенний паводок: большая вода обеспечила максимальное производство на гидроэлектростанциях (ГЭС).

"Из-за уменьшения спроса и увеличения предложения спрос удовлетворялся за счет более дешевых предложений производителей и импортеров", - объясняет Александр Рогозин.

Прогноз на лето

Хотя в ближайшие три месяца цены будут оставаться относительно низкими, уже с июня тренд может измениться. Эксперты предупреждают о начале плановых ремонтов энергоблоков и снижении уровня воды в реках. Это приведет к уменьшению предложения на рынке, что может снова повысить цены и привести к дефициту ресурса в летнюю жару.

Напомним, ранее Украина зафиксировала минимальные объемы закупки ресурса за границей. 1 апреля импорт электроэнергии сократился на 56% - до 12,7 тыс. МВт·ч. Это самый низкий показатель с начала 2026 года, совпавший с внедрением новых предельных цен.