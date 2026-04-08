Тарифи на електроенергію та газ для населення зростуть на чверть: що відомо

В Україні зростуть тарифи на електроенергію та газ для населення вже цього року. Однією з причин стане ухвалення закону про інтеграцію енергетичних ринків України та Європейського Союзу, за який Верховна Рада проголосувала 7 квітня.

Як пише Delo.ua, про це у коментарі УНІАН заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Експерт пояснив, що відповідний закон передбачає поступовий перехід до ринкових цін.

Причини перегляду цін

"В цьому році ціни на газ та електричну енергію для населення можуть підвищитися приблизно на 25%. Навряд чи більше через політичні питання", – переконаний Омельченко.

Він підкреслив, що через ухвалення цього закону, підвищення тарифів в Україні є фактично неминучим, хоча й відбуватиметься поступово.

"Будемо йти поступово до ринкових цін для населення і по електричній енергії, і по природному газу. Але це не буде миттєво через місяць, через два. Який темп буде обраний, буде вирішувати уряд", – наголосив Омельченко.

Експерт зауважив, що головна причина майбутнього зростання тарифів полягає у фінансовому стані енергетики.

"Політики не бажають під час війни піднімати ціни на такі чутливі послуги, але іншого виходу немає. Навіть не тому, що цей закон прийнятий, а тому що немає за рахунок чого дотувати ціни. "Нафтогаз" фактично фінансово неспроможний, в енергетичному секторі сформовані величезні борги. Хоче чи не хоче уряд, але він вимушений буде підвищувати ціни, тому що в іншому випадку просто енергетика не витримає", – вважає Омельченко

Крім того, експерт звернув увагу на необхідність перегляду політики граничних цін на електроенергію для бізнесу.

"Важлива також проблема прайс-кепів. Зрештою, їх треба відміняти і переходити на європейські принципи застосування, більше розвивати ринкові відносини, а не жорстке обмеження цін для комерційних суб'єктів", – підсумував експерт.

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед цим підвищення тарифів відбулось 31 травня 2023 року. Тоді ціна для населення зросла з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. Таким чином не можна виключати, що тарифи на електроенергію для населення можуть зрости у 2026. Однак практика показує, що такі рішення ухвалюють в теплу пору року.