Инфляция в Польше достигла максимума за 15 месяцев из-за скачка цен на топливо

Уровень инфляции в Польше поднялся до самого высокого значения с середины 2025 года. Главной причиной стал резкий скачок цен на горючее из-за конфликта на Ближнем Востоке, что усиливает давление на центральный банк по усилению монетарной политики.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По предварительным данным Главного статистического управления Польши, потребительские цены в сентябре выросли на 4% в годовом исчислении по сравнению с 3,4% в августе. Стоимость горючего на АЗС подскочила на 36,1% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Рост цен в зависимости от импорта энергоносителей стране ускорился после того, как очередное обострение вокруг Ирана подняло стоимость нефти примерно на 12 долларов за баррель в этом месяце. Кроме того, правительство прекратило действие расходного ограничения цен на горючее, а попытки ввести налог на сверхдоходы энергетических компаний заблокировал связанный с оппозицией президент.

Увеличит ли центробанк учетную ставку

Инфляция превысила допустимый диапазон центрального банка, установленный на уровне 2,5% плюс-минус один процентный пункт. По словам главного стратега JB Drax Honore Андре Пачеко, в отсутствие ограничений цен на горючее или снижение стоимости энергоресурсов инфляция продолжит ускоряться в ближайшие месяцы и будет оставаться выше целевого показателя несколько кварталов подряд.

Глава центрального банка Польши Адам Глапинский после заседания Совета по монетарной политике озвучил более сдержанную позицию, спрогнозировав, что базовую ставку сохранят на уровне 3,75% до конца года или даже до середины следующего.

В то же время в руководстве регулятора из десяти человек мнения разделились:

Члены Совета Иренеуш Домбровский и Генрик Вноровский выступают за выжидательную позицию;

Людвик Котецкий отметил, что обсуждение повышения ставки могут начаться уже в следующем месяце, а именно решение будет принято в ноябре, если обновленные прогнозы покажут сохранение инфляции выше 4%.

Аналитики банков ING Bank Slaski и Bank Pekao также изменили свои прогнозы и ожидают повышения процентных ставок. На фоне ожиданий решений регулятора курс злотого укрепился на 0,2% по отношению к евро.

Напомним, ранее сообщалось, что ВВП Польши превысил 1 трлн долларов, а страна запускает программу "Экономика 2.0". Власти изменяют модель экономического развития и отказываются от роли центра дешевого сборочного труда, переориентируясь на привлечение высокотехнологичных инвестиций в искусственный интеллект, производство электромобилей и добычу критических металлов.