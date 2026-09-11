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В Польше посчитали ущерб от войны в Украине: о какой сумме идет речь

Польша
В Польше оценили ущерб от войны в Украине почти в пол триллиона злотых / Depositphotos

Польша понесла убытки более чем на 490 млрд злотых (около 113,5 млрд евро) из-за войны в Украине в 2022–2025 годах. Это равняется примерно 3,5% ее номинального ВВП.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на данные Главного статистического управления Польши.

Отмечается, что больше всего потеряли домохозяйства — 292,1 млрд злотых (67 млрд евро). Убытки предприятий оценивают в 126 млрд злотых (29 млрд евро), а правительственно-самоуправляющегося сектора - в 72 млрд злотых (16,5 млрд евро).

Отдельно подчеркивается значительное влияние войны на строительный сектор: падение валовой добавленной стоимости в нем было оценено в 120,9 млрд злотых (27,94 млрд евро). В то же время выросли цены на ряд строительных материалов, в том числе сталь, цемент, стекло, асфальт и пластмассы.

При этом общая сумма потерь составляет около 3,5% совокупного ВВП Польши за 2022-2025 годы.

Как считали убытки

При расчетах учитывали помощь Украине и украинцам, изменения на рынке труда, экономические и демографические последствия, влияние войны и наплыва беженцев на домохозяйства и предприятия.

Также статистика учитывает снижение покупательной способности из-за более медленного роста зарплат, альтернативных затрат на оборону и падения валовой добавленной стоимости польской промышленности.

Напомним, украинские граждане активно усиливают экономику Польши, обеспечивая существенную долю ее роста. Вклад украинцев в рост польского валового внутреннего продукта оценивают в 2,7%.

Автор:
Светлана Манько

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