Больше, чем просто беженцы: Польша признала колоссальный вклад украинцев в экономику

Украинские граждане активно усиливают экономику Польши, обеспечивая существенную часть ее роста. Вклад украинцев в рост польского валового внутреннего продукта оценивают в 2,7%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Польши в соцсети Х.

По данным польского внешнеполитического ведомства, в 2024 году уровень занятости среди украинцев в стране достиг 78%.

"Украинцы не просто находят убежище в Польше – они активно способствуют развитию польской экономики", - подчеркнули в МИД Польши.

В ведомстве подчеркнули, что за статистическими показателями стоят реальные истории развития бизнеса и создания инноваций.

"Мы не просто соседи – мы строим крепче будущее. Итого", — резюмировали в МИД Польши.

Почти 68% иностранных работников в Польше - украинцы

Напомним, украинцы остаются ключевой иностранной рабочей силой для польской экономики. По состоянию на конец января 2026 г. в стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины — это почти 68% всех трудоустроенных иностранцев. Общее количество иностранных работников при этом превысило 1,1 млн человек - на 7,1% больше, чем годом ранее.

По данным центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, большинство украинских работников традиционно занятые в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте — секторах, где дефицит кадров постоянен.

В то же время аналитики отмечают, что украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности и выбирают работодателей, предлагающих социальные гарантии и возможности профессионального развития, а не только краткосрочную занятость.