Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,05

EUR

52,16

--0,09

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,20

52,00

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Більше ніж просто біженці: Польща визнала колосальний внесок українців в економіку

Україна і Польща, біженці
Українці стали головною рушійною силою польського ринку / Depositphotos

Українські громадяни активно підсилюють економіку Польщі, забезпечуючи суттєву частку її зростання. Внесок українців у зростання польського валового внутрішнього продукту (ВВП) оцінюють у 2,7%.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Польщі у соцмережі Х.

За даними польського зовнішньополітичного відомства, у 2024 році рівень зайнятості серед українців у країні досяг 78%.

"Українці не просто знаходять притулок у Польщі – вони активно сприяють розвитку польської економіки", — наголосили в МЗС Польщі.

У відомстві підкреслили, що за статистичними показниками стоять реальні історії розвитку бізнесу та створення інновацій.

"Ми не просто сусіди – ми будуємо міцніше майбутнее. Разом", — резюмували в МЗС Польщі.

Майже 68% іноземних працівників у Польщі — українці

Нагадаємо, українці залишаються ключовою іноземною робочою силою для польської економіки. Станом на кінець січня 2026 року в країні офіційно працювали 757,7 тис. громадян України — це майже 68% усіх працевлаштованих іноземців. Загальна кількість іноземних працівників при цьому перевищила 1,1 млн осіб — на 7,1% більше, ніж роком раніше. 

За даними центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, більшість українських працівників традиційно зайняті у логістиці, сфері послуг, переробній промисловості, будівництві та транспорті — секторах, де дефіцит кадрів є постійним.

Водночас, аналітики відмічають, що українці все частіше не погоджуються на некваліфіковані посади та обирають роботодавців, які пропонують соціальні гарантії та можливості професійного розвитку, а не лише короткострокову зайнятість. 

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності