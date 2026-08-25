Більше ніж просто біженці: Польща визнала колосальний внесок українців в економіку

Українські громадяни активно підсилюють економіку Польщі, забезпечуючи суттєву частку її зростання. Внесок українців у зростання польського валового внутрішнього продукту (ВВП) оцінюють у 2,7%.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Польщі у соцмережі Х.

За даними польського зовнішньополітичного відомства, у 2024 році рівень зайнятості серед українців у країні досяг 78%.

"Українці не просто знаходять притулок у Польщі – вони активно сприяють розвитку польської економіки", — наголосили в МЗС Польщі.

У відомстві підкреслили, що за статистичними показниками стоять реальні історії розвитку бізнесу та створення інновацій.

"Ми не просто сусіди – ми будуємо міцніше майбутнее. Разом", — резюмували в МЗС Польщі.

Майже 68% іноземних працівників у Польщі — українці

Нагадаємо, українці залишаються ключовою іноземною робочою силою для польської економіки. Станом на кінець січня 2026 року в країні офіційно працювали 757,7 тис. громадян України — це майже 68% усіх працевлаштованих іноземців. Загальна кількість іноземних працівників при цьому перевищила 1,1 млн осіб — на 7,1% більше, ніж роком раніше.

За даними центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, більшість українських працівників традиційно зайняті у логістиці, сфері послуг, переробній промисловості, будівництві та транспорті — секторах, де дефіцит кадрів є постійним.

Водночас, аналітики відмічають, що українці все частіше не погоджуються на некваліфіковані посади та обирають роботодавців, які пропонують соціальні гарантії та можливості професійного розвитку, а не лише короткострокову зайнятість.