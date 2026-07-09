Украинцы остаются ключевой иностранной рабочей силой в Польше: что это значит для Украины в будущем

Украинцы остаются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. По состоянию на конец января 2026 г. в стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины — это почти 68% всех трудоустроенных иностранцев. Общее количество иностранных работников при этом превысило 1,1 млн человек — на 7,1% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на международную компанию по трудоустройству Gremi Personal.

Структурное изменение польской экономики

По словам аналитиков, такие данные подтверждают, что, несмотря на политические дискуссии вокруг миграции, экономика Польши все больше зависит от иностранной рабочей силы.

"Более миллиона иностранных работников — это уже не реакция на временный дефицит кадров, а структурное изменение польской экономики. Бизнес привык работать в условиях, когда без иностранцев невозможно обеспечить нормальное функционирование производства, логистики, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства", — отмечает Евгений Кириченко , основатель Gremi Personal.

Что это значит для Украины

Аналитики отмечают, что эта тенденция будет иметь долгосрочные последствия для всего региона Центральной и Восточной Европы и, в том числе, для Украины.

"По завершении войны Украина окажется в ситуации, когда ей придется одновременно отстраивать экономику, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты и компенсировать демографические потери. Однако в это же время Польша, Германия, Чехия и другие страны также будут нуждаться в работниках. Фактически начнется конкуренция за одну и ту же рабочую силу", — отмечает Кирченко.

Аналитики подчеркивают, что украинцы уже хорошо интегрированы в европейский рынок труда, знают языки, имеют опыт работы и не нуждаются в длительной адаптации. Для работодателей это означает меньшие затраты на интеграцию по сравнению с привлечением работников из более отдаленных стран.

В то же время эксперты обращают внимание, что Украина пока практически не ведет дискуссии о том, как компенсировать возможный дефицит рабочей силы. Заявления существуют только на политическом уровне, а не на нормотворчески-прикладном. Поэтому, если после войны значительная часть граждан изберет работу за границей, страна столкнется с нехваткой работников именно тогда, когда они будут наиболее нужны для восстановления экономики.

По данным центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, большинство украинских работников традиционно занятые в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте — секторах, где дефицит кадров постоянен.

В то же время аналитики отмечают, что украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности и выбирают работодателей, предлагающих социальные гарантии и возможности профессионального развития, а не только краткосрочную занятость.

Напомним, ранее эксперты отмечали постепенное сокращение количества украинцев на польском рынке труда. Часть трудовых мигрантов возвращается в Украину, в то время как другие выбирают для работы страны Западной Европы, где могут рассчитывать на более высокие зарплаты и лучшие условия трудоустройства.