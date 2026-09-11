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У Польщі порахували збитки від війни в Україні: про яку суму йдеться

Польща
У Польщі оцінили збитки від війни в Україні майже у пів трильйона злотих / Depositphotos

Польща зазнала збитків на понад 490 млрд злотих (близько 113,5 млрд євро) через війну в Україні у 2022–2025 роках. Це дорівнює приблизно 3,5% її номінального ВВП.

Як пише Dilo, про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на дані Головного статистичного управління Польщі.

Зазначається, що найбільше втратили домогосподарства — 292,1 млрд злотих (67 млрд євро). Збитки підприємств оцінюють у 126 млрд злотих (29 млрд євро), а урядово-самоврядного сектору — у 72 млрд злотих (16,5 млрд євро).

Окремо підкреслюється значний вплив війни на будівельний сектор: падіння валової доданої вартості в ньому оцінили у 120,9 млрд злотих (27,94 млрд євро). Водночас зросли ціни на низку будівельних матеріалів, зокрема сталь, цемент, скло, асфальт і пластмаси.

При цьому загальна сума втрат становить близько 3,5% сукупного ВВП Польщі за 2022–2025 роки.

Як рахували збитки

Під час розрахунків враховували допомогу Україні та українцям, зміни на ринку праці, економічні й демографічні наслідки, вплив війни та напливу біженців на домогосподарства і підприємства.

Також статистика враховує зниження купівельної спроможності через повільніше зростання зарплат, альтернативні витрати на оборону та падіння валової доданої вартості польської промисловості.

Нагадаємо, українські громадяни активно підсилюють економіку Польщі, забезпечуючи суттєву частку її зростання. Внесок українців у зростання польського валового внутрішнього продукту (ВВП) оцінюють у 2,7%.

Автор:
Світлана Манько

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