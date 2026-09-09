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В Украине усиливают контроль за водоснабжением: будут проверять качество, тарифы и жалобы
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новую Инструкцию по мониторингу водоснабжения и водоотведения, чтобы контролировать прозрачность тарифов, качество услуг и рассмотрение жалоб потребителей.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба государственного регулятора.
Цель мониторинга
Документ определяет порядок сбора и анализа информации о функционировании этой области. Это позволит регулятору оценивать состояние сферы, отслеживать тенденции и выявлять риски для потребителей и предприятий.
Мониторинг направлен на повышение эффективности работы системы, выявление нарушений законодательства и информирование общественности.
Что будут контролировать
Во время мониторинга регулятор будет отслеживать следующие направления:
- прозрачность деятельности предприятий;
- обращение потребителей и результаты их рассмотрения;
- тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу;
- разработка и выполнение инвестиционных программ, в том числе проектов при поддержке международных финансовых организаций;
- надежность и бесперебойность предоставления услуг;
- качество обслуживания; соблюдение требований законодательства;
- показатели и тенденции, свидетельствующие о рисках нарушений.
Для этого регулятор будет использовать отчеты предприятий, данные органов государственной власти и местного самоуправления, обращения граждан, результаты проверок и информацию из открытых источников. Результаты анализа станут основанием для проведения проверок правильности установления тарифов.
Документ обеспечивает реализацию полномочий регулятора в условиях военного положения, когда функции по регулированию распределены между НКРЭКУ, местными госадминистрациями и органами местного самоуправления.
Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования на сайте НКРЭКУ, и будет действовать в течение военного положения и 12 месяцев после его прекращения или отмены.
Напомним, в июле НКРЭКУ одобрила проект Порядка проведения контрольных проверок правильности установления местными властями тарифов на водоснабжение и водоотвод .