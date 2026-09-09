В Украине усиливают контроль за водоснабжением: будут проверять качество, тарифы и жалобы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новую Инструкцию по мониторингу водоснабжения и водоотведения, чтобы контролировать прозрачность тарифов, качество услуг и рассмотрение жалоб потребителей.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба государственного регулятора.

Цель мониторинга

Документ определяет порядок сбора и анализа информации о функционировании этой области. Это позволит регулятору оценивать состояние сферы, отслеживать тенденции и выявлять риски для потребителей и предприятий.

Мониторинг направлен на повышение эффективности работы системы, выявление нарушений законодательства и информирование общественности.

Что будут контролировать

Во время мониторинга регулятор будет отслеживать следующие направления:

прозрачность деятельности предприятий;

обращение потребителей и результаты их рассмотрения;

тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу;

разработка и выполнение инвестиционных программ, в том числе проектов при поддержке международных финансовых организаций;

надежность и бесперебойность предоставления услуг;

качество обслуживания; соблюдение требований законодательства;

показатели и тенденции, свидетельствующие о рисках нарушений.

Для этого регулятор будет использовать отчеты предприятий, данные органов государственной власти и местного самоуправления, обращения граждан, результаты проверок и информацию из открытых источников. Результаты анализа станут основанием для проведения проверок правильности установления тарифов.

Документ обеспечивает реализацию полномочий регулятора в условиях военного положения, когда функции по регулированию распределены между НКРЭКУ, местными госадминистрациями и органами местного самоуправления.

Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования на сайте НКРЭКУ, и будет действовать в течение военного положения и 12 месяцев после его прекращения или отмены.

Напомним, в июле НКРЭКУ одобрила проект Порядка проведения контрольных проверок правильности установления местными властями тарифов на водоснабжение и водоотвод .